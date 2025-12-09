"Aquí Estamos", producción de Minervas Films nominada a los Premios La Silla 2025

"Aquí Estamos", el documental dominicano sobre participación ciudadana y activismo social, está nominado en la categoría de Mejor Documental de los Premios La Silla 2025. ( FUENTE EXTERNA )

"Aquí Estamos", el documental dominicano sobre participación ciudadana y activismo social, está nominado en la categoría de Mejor Documental de los Premios La Silla 2025, galardones entregados por la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine) quienes reconocen la labor y el esfuerzo de la industria cinematográfica local.

La producción fue posible gracias al apoyo de las Escuelas de Cine y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) junto con Estudios Quitasueños.

La nominación reconoce la relevancia cinematográfica y social del proyecto y se suma a una trayectoria destacada.

"Aquí Estamos" fue seleccionada en la quinta edición del Festival de Derechos Humanos y Cine de Vieques (Puerto Rico), Kitale Film Festival (Kenia, África) y en el Dominican Film Festival de Nueva York, apunta Alexandra Santana Padilla, productora creativa.

El documental retrata el recorrido de cinco activistas que deciden involucrarse en la política electoral dominicana, construyendo campañas ciudadanas que rompen con los modelos tradicionales de clientelismo y despilfarro. "Es un testimonio de la fuerza del activismo y la participación", explica Violeta Lockhart Guerrero, directora y guionista.

Para la coguionista Virginia Antares: "´Aquí Estamos´ se adentra en las intersecciones entre la política y la participación comunitaria, arrojando luz sobre la importancia de la ciudadanía activa en la configuración del discurso público".

Una película de Minervas Films, "Aquí Estamos", se distingue como el primer largometraje dominicano en integrar prácticas sostenibles durante su producción, marcando un precedente técnico y ético en la industria local.

Como proyecto documental, obtuvo el Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) en 2020 (desarrollo) y 2022 (postproducción), participó en el taller internacional Ibermedia "Los Proyectos Cinematográficos de Atitlán" y fue seleccionado para representar a la República Dominicana en el Marché du Film del Festival de Cannes 2021.

Sobre Minervas Films

Minervas Films es un colectivo liderado por mujeres, especializado en narrativas de justicia social, derechos humanos y sostenibilidad. Fundada en 2020, ha obtenido financiamiento nacional e internacional y representado al país en mercados de prestigio como Cannes y Locarno.

Su misión es transformar historias en herramientas de diálogo y cambio social, integrando análisis crítico y prácticas sostenibles.