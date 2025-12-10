Paramount y Netflix disputan por Warner Bros en una batalla que redefine el futuro de Hollywood

Logos del servicio de streaming propiedad Paramount (izquierda), Warner Bros. Discovery (centro) y Netflix (derecha), protagonistas de la disputa por el control del estudio. ( FUENTE EXTERNA )

La industria del entretenimiento vive su mayor sacudida en décadas: Paramount y Netflix compiten por el control de Warner Bros. Discovery, en una puja que, de acuerdo con The Economist, no solo involucra cifras históricas, sino dos visiones opuestas sobre el futuro de Hollywood.

El 5 de diciembre, Netflix anunció un acuerdo para adquirir la mayor parte de Warner Bros. Discovery por 83,000 millones de dólares. Tres días después, Paramount frenó la operación con una oferta más alta: 108,000 millones de dólares por la totalidad de la compañía. La maniobra se produjo al margen de la gerencia de Warner, con un mensaje directo a los accionistas en el que garantizó una propuesta "superior en todos los aspectos", según cita The Economist.

De acuerdo con el análisis del medio británico, ambas ofertas valoran a Warner en niveles similares si se toma en cuenta que la operación de Netflix dejaría fuera las cadenas de televisión tradicionales, agrupadas en una empresa residual apodada "ShitCo" en Hollywood. La diferencia real está en lo que cada comprador busca.

Paramount, recientemente adquirida por David Ellison por 8,000 millones de dólares, quiere escala. La empresa reconoce que no puede competir en el mercado del streaming sin un salto de tamaño.

Una fusión con Warner le daría suficiente fuerza para enfrentar a Netflix y Disney. Ellison ha prometido revitalizar el cine con más de 30 estrenos anuales en salas, un enfoque opuesto al modelo digital dominante.

Millones de suscriptores en Netflix

Netflix, en cambio, no necesita crecer en volumen: tiene más de 325 millones de suscriptores. Lo que quiere son ideas. Según The Economist, aunque Netflix duplica el catálogo de Warner en número de títulos, se queda atrás en producciones de alta calificación.

"Sus activos funcionan mejor en nuestro modelo de negocio, y nuestro modelo funciona mejor con estos activos", ha dicho Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

El gigante del streaming apunta más allá de Hollywood. Su verdadera competencia, afirma The Economist, es YouTube, que ya domina el 28 % del consumo de video en televisores en Estados Unidos. La adquisición de Warner le daría un arsenal de propiedad intelectual capaz de sostener esa batalla.

Ambas ofertas enfrentan trabas regulatorias. Paramount asegura que podría cerrar más rápido, en parte por su cercanía con el presidente Donald Trump, quien ha dicho que la compra de Netflix "podría ser un problema" por su cuota de mercado.

La firma de Ellison también ha recibido respaldo financiero de fondos soberanos del Golfo, una participación que, según The Economist, podría generar controversia si la nueva empresa controla medios como CNN y CBS News.

Netflix, por su parte, deberá convencer a los reguladores de que absorber al cuarto mayor estudio de Hollywood no afectará la competencia.