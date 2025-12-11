×
Adocine celebra el cóctel de nominados para los Premios La Silla 2025

La undécima edición incorpora nuevas categorías, suma respaldo institucional y proyecta una gala de alto nivel técnico

    Expandir imagen
    Adocine celebra el cóctel de nominados para los Premios La Silla 2025
    La directiva de Adocine: Ico Abreu, Elsa Turull, Danilo Reynoso, Marianna Vargas Gurilieva (Dgcine), Tita Hasbún, Desirée Reyes, Gigi Jiménez y Jalsen Santana. (SUMINISTRADA)

    La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria de Cine (Adocine) celebró el tradicional cóctel de nominados de los Premios La Silla 2025, una velada navideña que reunió a los protagonistas del cine nacional en el Bar Teatro Roraima del centro comercial Sambil.

    Durante el evento se entregaron las medallas a los nominados, como reconocimiento a su excelencia y a su aporte al desarrollo cinematográfico del país. El encuentro, marcado por un ambiente de celebración, también permitió compartir detalles exclusivos de lo que será la gala de este año.

    "Estamos muy emocionados con toda la novedad que trae esta entrega número 11 de los Premios La Silla. Como Asociación, seguimos comprometidos con promover todo lo bueno que continúa sucediendo en el cine dominicano, porque entre tantos temas que podrían alterar la paz colectiva, nosotros seguimos siendo una industria de buenas noticias", expresó Danilo Reynoso, presidente de Adocine.

    Esta decimoprimera edición marca un nuevo capítulo en la consolidación de estos galardones como referente de excelencia cinematográfica en la República Dominicana. Entre las novedades se incluye la categoría Mejor Película Animada y la participación del público mediante voto popular para seleccionar las categorías de Mejor Afiche y Mejor Tráiler.

    Durante el acto también intervino Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine (Dgcine), quien destacó la importancia del reconocimiento.

    Expandir imagen
    Infografía
    Los nominados a Premios La Silla.

    "Queremos felicitar de manera muy especial a todos los nominados de los Premios La Silla, un reconocimiento que celebra la calidad, el talento y lo más destacado del cine dominicano. Cada nominación es reflejo del esfuerzo, la dedicación y la pasión que nuestros creadores ponen en cada proyecto, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra identidad cinematográfica".

    La gala será transmitida el jueves 18 de diciembre por Rtvd y, por primera vez, se presentará como un especial audiovisual postproducido con técnicas cinematográficas, elevando la experiencia visual para la audiencia.

    RELACIONADAS

    Los presentadores oficiales serán Tita Hasbún e Ico Abreu, miembros directivos de Adocine, junto a talentos de Rtvd  y reconocidas figuras del cine dominicano.

    Entre los anuncios más relevantes de la noche, se confirmó un reconocimiento especial a los expresidentes de Adocine, Iván Reynoso y Hans García, por su labor destacada en la defensa pública de la Ley de Cine.

    Esta edición destaca el talento nacional y su compromiso con el fortalecimiento cultural del país, con una gala que promete ser un homenaje inolvidable al cine dominicano.

    Expandir imagen
    Las medallas que serán entregadas en la gala.
    Las medallas que serán entregadas en la gala.
    Expandir imagen
    La película Capitán Avispa, una de las nominadas.
    La película "Capitán Avispa", una de las nominadas.
    Expandir imagen
    El encuentro fue protagonizado por actores, actrices y cineastas.<br>
    El encuentro fue protagonizado por actores, actrices y cineastas.

    Lista completa de nominadosPremios La Silla 2025

    1. Mejor Película / Producción Cinematográfica
    2. La Bachata de Biónico — Cristian Mojica
    3. Aire — Leticia Tonos, Jalsen Santana, Albert Martínez, Rafael Elías Muñoz
    4. El Silencio de Marcos Tremer — Hans García, Adolfo López, Miguel Calera
    5. Tiguere — José María Cabral
    6. El día de la Tormenta — Cristian Mojica, Juan Bisonó
    7. Sugar Island — Fernando Santos
    8. La Grande — Antonio Rubio
    9. Pepe — Pablo Lozano, Tanya Valette, Nelson Carlo de los Santos
    10. Pérez Rodríguez — Rafael Elías Muñoz
    11. Boca Chica — Sterlyn Ramírez
    12. Mejor Director
    13. La Bachata de BiónicoYoel Morales
    14. Capitán Avispa — Jean Gabriel Guerra, Jonnathan Meléndez
    15. Aire, solo respira — Leticia Tonos Paniagua
    16. Sugar Island — Johanné Gómez Terrero
    17. La Grande — Tito Rodríguez
    18. Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias
    19. Pérez Rodríguez — Humberto Tavárez
    20. Tiguere — José María Cabral
    21. Olivia & Las Nubes — Tomás Pichardo Espaillat
    22. Boca ChicaGabriella A. Moses
    23. Mejor Guion
    24. La Bachata de Biónico — Cristian Mojica, Yoel Morales
    25. Aire — Leticia Tonos Paniagua, Junior Rosario, Rodolfo Báez
    26. Olivia & Las Nubes — Tomás Pichardo Espaillat
    27. Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias
    28. Pérez Rodríguez — Humberto Tavárez
    29. Sugar Island — Johanné Gómez Terrero
    30. El día de la TormentaAlexander Viola, Cristian Mojica
    31. El Silencio de Marcos Tremer — Javier Dampierre, Ricardo Urroz
    32. Mejor Cinematografía
    33. La Bachata de BiónicoAlexander Viola
    34. Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias, Camilo Soratti, Román Lechapelier
    35. El día de la Tormenta — Karol González
    36. La Grande — Francis Adamez
    37. Aire — Luis Enrique Carrión
    38. Sugar Island — Alvan Prado
    39. El Tiburón — Peyi Guzmán
    40. Por Eso Vengo al Río — Tito Rodríguez
    41. Mejor Edición
    42. La Bachata de BiónicoYoel Morales, Patricia Pepén
    43. Aire — Gina Giudicelli
    44. La Grande — Ramón Alfonso Peña Rodríguez
    45. Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias
    46. El día de la Tormenta — Ramón Alfonso Peña, Juan A. Bisonó
    47. Pérez Rodríguez — Nacho Ruiz Capillas
    48. Sugar Island — Raúl Barreras
    49. Boca Chica — Cecilia Delgado
    50. Mejor Dirección de Arte y/o Diseño de Producción
    51. La Bachata de BiónicoLucas Marte
    52. Sugar Island — Oliver Rivas
    53. Aire — Cristóbal Valecillos
    54. La Grande — Betty De La Cruz
    55. La Cigüeña — Mónica De Moya
    56. El Tiburón — Alain Ortiz
    57. El Silencio de Marcos Tremer — Giana Giovanoni
    58. Dueños del Tiempo — Fernando Gaggliuffi
    59. Mejor Maquillaje y/o Peluquería
    60. La Bachata de BiónicoAnny Torres
    61. Sugar Island — Odette Pedie
    62. La Grande — Yamila Gedler
    63. Pérez Rodríguez — Alexa Rivera
    64. Dueños del Tiempo — Ana María Andrickson
    65. La Tercera Edad — Gigi Jiménez
    66. Boca Chica — Odette Pedie
    67. La Cigüeña — Alexa Rivera
    68. Mejor Vestuario
    69. La Grande — Leandra Faña
    70. La Bachata de BiónicoHillary Espinal
    71. Sugar Island — Palma Ruiz
    72. Aire, solo respira — Nesmary López
    73. Pérez Rodríguez — Natalia Aponte
    74. Dueños del Tiempo — Lola Catedral
    75. La Tercera Edad — Karla Riggs
    76. El Tiburón — Merydania Pérez
    77. Mejor Comedia
    78. Cuando te tocaDanilo Reynoso, Evelyna Rodríguez
    79. El trayecto — José María Pimentel
    80. La Tercera Edad — Archie López, Desirée Reyes, Roberto Salcedo
    81. ¿Vienes o Voy? — Davi Vega
    82. Mejor Diseño de Sonido
    83. La Bachata de BiónicoAlain Muñiz
    84. Olivia & Las Nubes — Homer Mora, Denis Godoy
    85. Sugar Island — Homer Mora
    86. Aire, solo respira — Fede Pájaro
    87. La Grande — Samuel Muñoz
    88. Capitán AvispaAlain Muñiz, Geu Florentino Gómez
    89. Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias, Nahuel Palenque
    90. El día de la Tormenta — Franklin Hernández
    91. Mejor Musicalización
    92. La Bachata de BiónicoMediopicky, Wander Reynoso
    93. Capitán Avispa — Juan Luis Guerra
    94. La Grande — José Torres
    95. Olivia & Las Nubes — Cem Misirlioglu
    96. Fotógrafo de la 40 — Manuel Tejada
    97. El día de la Tormenta — Andrés Rodríguez
    98. Sugar Island — Jeohannatan Mesa Risk
    99. Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias
    100. Mejor Canción Original
    101. La Bachata de Biónico — Mediopicky – "Quién te llamó?"
    102. Capitán Avispa — "Mi Amor" — Juan Luis Guerra
    103. El Salto — Salmo 23 — Johnny Pierre, Abiazar Rodríguez, Gabriel Belliard, Snaider Espinoza
    104. La Grande — "Cantando he de morir" — José Torres
    105. Sugar Island — "Gagá de la 30" — Jeohannatan Mesa Risk
    106. Olivia & Las Nubes — Cem Misirlioglu
    107. Tiguere — "A la cabeza" — Mediopicky y Sosa más nada
    108. Cuando te toca — "Te Encontré" — Néstor Ortega
    109. Mejores Efectos Especiales
    110. Aire, solo respira — Peluca FX
    111. El Salto — José Andrison García, Oscar Evelio Gutiérrez
    112. La Bachata de Biónico — Neury Pujols
    113. Dueños del Tiempo — Fernando Vásquez de Velasco
    114. El Tiburón — Jaime Castillo
    115. Sugar Island — Yolanny Mendoza
    116. Mejores Efectos Visuales
    117. La Bachata de BiónicoFranklin Nin, Yamell Mateo, Leger Films
    118. Aire — Contrasentido PC, Morgana Studios
    119. El día de la Tormenta — Ricky Gluski, Franklin Nin
    120. Dueños del Tiempo — John Tarver
    121. Sugar Island — Miguel Chicón, Omar Dujaric Mercedes
    122. El Tiburón — Eddy Raúl Quezada
    123. Mejor Actor Protagónico
    124. La Bachata de BiónicoManuel Raposo
    125. El día de la Tormenta — Gerardo "Cuervo" Mercedes
    126. Aire — Jalsen Santana
    127. Pérez Rodríguez — Joshua Wagner
    128. Libélula — Pepe Sierra
    129. Tiguere — Manny Pérez
    130. Boca Chica — Jean Cruz
    131. El trayecto — Yasser Michelén
    132. Mejor Actriz Protagónica
    133. La Grande — Lumy Lizardo
    134. Pérez Rodríguez — Stephany Liriano
    135. La Bachata de Biónico — Ana Minier
    136. Libélula — Judith Rodríguez
    137. Cuando te toca — Evelyna Rodríguez
    138. Aire — Sophie Gaëlle Gómez
    139. La Grande — Mariela Pichardo
    140. Sugar Island — Yelidá Díaz
    141. Mejor Actor de Reparto
    142. Pérez Rodríguez — Luis José Germán
    143. La Bachata de Biónico — El Napo
    144. El día de la Tormenta — Miguel Lendor "Papachin"
    145. Cuando te tocaDanilo Reynoso
    146. Sugar Island — Diógenes Medina
    147. Boca Chica — Richardson Díaz
    148. ¿Vienes o Voy? — José Guillermo Cortines
    149. Adiós — Jimmy Jean-Louis
    150. Mejor Actriz de Reparto
    151. Sugar IslandRuth Emeterio
    152. Pérez Rodríguez — Lizbeth Santos
    153. La Bachata de Biónico — Bárbara Plaza
    154. Boca Chica — Lía Chapman
    155. El día de la Tormenta — Isabel Spencer
    156. La Cigüeña — Sarah Jorge León
    157. Tiguere — Paloma Palacios
    158. El Silencio de Marcos Tremer — Hony Estrella
    159. Mejor Dirección de Casting
    160. La Grande — Mario Núñez
    161. La Bachata de Biónico — Danny Reyes
    162. Sugar Island — Katyuska Licairac
    163. El día de la TormentaAlexander Viola, Lucas Marte
    164. Boca Chica — Valerie Hernández
    165. El Tiburón — Micky Montilla
    166. Tiguere — Edna Lerebours
    167. La Tercera Edad — Ana Engstrom
    168. Mejor Cortometraje
    169. Apagón — Luis Santana, Minerva Polanco
    170. Mérito — Santiago Cruz, Ralva Álvarez, Hanler Rodríguez
    171. Enredos — Eddy Sánchez Cuevas
    172. La Decisión — César Sánchez, Susibel Espaillat
    173. Camina Ven — Isaac Morantus, Viviana Sánchez
    174. Nuestros Planes — Vanessa Báez, Ricardo Rojas, María de León, Nino de León, Aurismil Jiménez, Leti Rojas
    175. Mejor Documental
    176. El Fotógrafo de la 40 — Fernando Santos
    177. Rock del Caribe — Eddy Coradin, Jennifer Coradin
    178. Por Eso Vengo al Río — Fernando Blanco, Alexander de la Rosa, William Ogando, Iván Herrera
    179. Aquí Estamos — Alexandra Santana
    180. Mejor Película Animada
    181. Olivia & Las Nubes — Amelia del Mar Hernández, Fernando Santos
    182. Capitán Avispa — Juan Luis Guerra, Jean Gabriel Guerra
