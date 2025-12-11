Adocine celebra el cóctel de nominados para los Premios La Silla 2025

La directiva de Adocine: Ico Abreu, Elsa Turull, Danilo Reynoso, Marianna Vargas Gurilieva (Dgcine), Tita Hasbún, Desirée Reyes, Gigi Jiménez y Jalsen Santana. ( SUMINISTRADA )

La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria de Cine (Adocine) celebró el tradicional cóctel de nominados de los Premios La Silla 2025, una velada navideña que reunió a los protagonistas del cine nacional en el Bar Teatro Roraima del centro comercial Sambil.

Durante el evento se entregaron las medallas a los nominados, como reconocimiento a su excelencia y a su aporte al desarrollo cinematográfico del país. El encuentro, marcado por un ambiente de celebración, también permitió compartir detalles exclusivos de lo que será la gala de este año.

"Estamos muy emocionados con toda la novedad que trae esta entrega número 11 de los Premios La Silla. Como Asociación, seguimos comprometidos con promover todo lo bueno que continúa sucediendo en el cine dominicano, porque entre tantos temas que podrían alterar la paz colectiva, nosotros seguimos siendo una industria de buenas noticias", expresó Danilo Reynoso, presidente de Adocine.

Esta decimoprimera edición marca un nuevo capítulo en la consolidación de estos galardones como referente de excelencia cinematográfica en la República Dominicana. Entre las novedades se incluye la categoría Mejor Película Animada y la participación del público mediante voto popular para seleccionar las categorías de Mejor Afiche y Mejor Tráiler.

Durante el acto también intervino Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine (Dgcine), quien destacó la importancia del reconocimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/4-nominados-premios-la-silla-2025-1-8d36a771.jpg Los nominados a Premios La Silla.

"Queremos felicitar de manera muy especial a todos los nominados de los Premios La Silla, un reconocimiento que celebra la calidad, el talento y lo más destacado del cine dominicano. Cada nominación es reflejo del esfuerzo, la dedicación y la pasión que nuestros creadores ponen en cada proyecto, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra identidad cinematográfica".

La gala será transmitida el jueves 18 de diciembre por Rtvd y, por primera vez, se presentará como un especial audiovisual postproducido con técnicas cinematográficas, elevando la experiencia visual para la audiencia.

Los presentadores oficiales serán Tita Hasbún e Ico Abreu, miembros directivos de Adocine, junto a talentos de Rtvd y reconocidas figuras del cine dominicano.

Entre los anuncios más relevantes de la noche, se confirmó un reconocimiento especial a los expresidentes de Adocine, Iván Reynoso y Hans García, por su labor destacada en la defensa pública de la Ley de Cine.

Esta edición destaca el talento nacional y su compromiso con el fortalecimiento cultural del país, con una gala que promete ser un homenaje inolvidable al cine dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/medallas-premios-la-silla-2025-0a6e8525.jpg Las medallas que serán entregadas en la gala. https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/27/concurso-bg-4fd79d1c.jpg La película "Capitán Avispa", una de las nominadas. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/11/nominados-mejor-actriz-protagonica-aff327b2.jpg El encuentro fue protagonizado por actores, actrices y cineastas.

Lista completa de nominados – Premios La Silla 2025

Mejor Película / Producción Cinematográfica La Bachata de Biónico — Cristian Mojica Aire — Leticia Tonos, Jalsen Santana, Albert Martínez, Rafael Elías Muñoz El Silencio de Marcos Tremer — Hans García, Adolfo López, Miguel Calera Tiguere — José María Cabral El día de la Tormenta — Cristian Mojica, Juan Bisonó Sugar Island — Fernando Santos La Grande — Antonio Rubio Pepe — Pablo Lozano, Tanya Valette, Nelson Carlo de los Santos Pérez Rodríguez — Rafael Elías Muñoz Boca Chica — Sterlyn Ramírez Mejor Director La Bachata de Biónico — Yoel Morales Capitán Avispa — Jean Gabriel Guerra, Jonnathan Meléndez Aire, solo respira — Leticia Tonos Paniagua Sugar Island — Johanné Gómez Terrero La Grande — Tito Rodríguez Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias Pérez Rodríguez — Humberto Tavárez Tiguere — José María Cabral Olivia & Las Nubes — Tomás Pichardo Espaillat Boca Chica — Gabriella A. Moses Mejor Guion La Bachata de Biónico — Cristian Mojica, Yoel Morales Aire — Leticia Tonos Paniagua, Junior Rosario, Rodolfo Báez Olivia & Las Nubes — Tomás Pichardo Espaillat Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias Pérez Rodríguez — Humberto Tavárez Sugar Island — Johanné Gómez Terrero El día de la Tormenta — Alexander Viola, Cristian Mojica El Silencio de Marcos Tremer — Javier Dampierre, Ricardo Urroz Mejor Cinematografía La Bachata de Biónico — Alexander Viola Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias, Camilo Soratti, Román Lechapelier El día de la Tormenta — Karol González La Grande — Francis Adamez Aire — Luis Enrique Carrión Sugar Island — Alvan Prado El Tiburón — Peyi Guzmán Por Eso Vengo al Río — Tito Rodríguez Mejor Edición La Bachata de Biónico — Yoel Morales, Patricia Pepén Aire — Gina Giudicelli La Grande — Ramón Alfonso Peña Rodríguez Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias El día de la Tormenta — Ramón Alfonso Peña, Juan A. Bisonó Pérez Rodríguez — Nacho Ruiz Capillas Sugar Island — Raúl Barreras Boca Chica — Cecilia Delgado Mejor Dirección de Arte y/o Diseño de Producción La Bachata de Biónico — Lucas Marte Sugar Island — Oliver Rivas Aire — Cristóbal Valecillos La Grande — Betty De La Cruz La Cigüeña — Mónica De Moya El Tiburón — Alain Ortiz El Silencio de Marcos Tremer — Giana Giovanoni Dueños del Tiempo — Fernando Gaggliuffi Mejor Maquillaje y/o Peluquería La Bachata de Biónico — Anny Torres Sugar Island — Odette Pedie La Grande — Yamila Gedler Pérez Rodríguez — Alexa Rivera Dueños del Tiempo — Ana María Andrickson La Tercera Edad — Gigi Jiménez Boca Chica — Odette Pedie La Cigüeña — Alexa Rivera Mejor Vestuario La Grande — Leandra Faña La Bachata de Biónico — Hillary Espinal Sugar Island — Palma Ruiz Aire, solo respira — Nesmary López Pérez Rodríguez — Natalia Aponte Dueños del Tiempo — Lola Catedral La Tercera Edad — Karla Riggs El Tiburón — Merydania Pérez Mejor Comedia Cuando te toca — Danilo Reynoso, Evelyna Rodríguez El trayecto — José María Pimentel La Tercera Edad — Archie López, Desirée Reyes, Roberto Salcedo ¿Vienes o Voy? — Davi Vega Mejor Diseño de Sonido La Bachata de Biónico — Alain Muñiz Olivia & Las Nubes — Homer Mora, Denis Godoy Sugar Island — Homer Mora Aire, solo respira — Fede Pájaro La Grande — Samuel Muñoz Capitán Avispa — Alain Muñiz, Geu Florentino Gómez Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias, Nahuel Palenque El día de la Tormenta — Franklin Hernández Mejor Musicalización La Bachata de Biónico — Mediopicky, Wander Reynoso Capitán Avispa — Juan Luis Guerra La Grande — José Torres Olivia & Las Nubes — Cem Misirlioglu Fotógrafo de la 40 — Manuel Tejada El día de la Tormenta — Andrés Rodríguez Sugar Island — Jeohannatan Mesa Risk Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias Mejor Canción Original La Bachata de Biónico — Mediopicky – "Quién te llamó?" Capitán Avispa — "Mi Amor" — Juan Luis Guerra El Salto — Salmo 23 — Johnny Pierre, Abiazar Rodríguez, Gabriel Belliard, Snaider Espinoza La Grande — "Cantando he de morir" — José Torres Sugar Island — "Gagá de la 30" — Jeohannatan Mesa Risk Olivia & Las Nubes — Cem Misirlioglu Tiguere — "A la cabeza" — Mediopicky y Sosa más nada Cuando te toca — "Te Encontré" — Néstor Ortega Mejores Efectos Especiales Aire, solo respira — Peluca FX El Salto — José Andrison García, Oscar Evelio Gutiérrez La Bachata de Biónico — Neury Pujols Dueños del Tiempo — Fernando Vásquez de Velasco El Tiburón — Jaime Castillo Sugar Island — Yolanny Mendoza Mejores Efectos Visuales La Bachata de Biónico — Franklin Nin, Yamell Mateo, Leger Films Aire — Contrasentido PC, Morgana Studios El día de la Tormenta — Ricky Gluski, Franklin Nin Dueños del Tiempo — John Tarver Sugar Island — Miguel Chicón, Omar Dujaric Mercedes El Tiburón — Eddy Raúl Quezada Mejor Actor Protagónico La Bachata de Biónico — Manuel Raposo El día de la Tormenta — Gerardo "Cuervo" Mercedes Aire — Jalsen Santana Pérez Rodríguez — Joshua Wagner Libélula — Pepe Sierra Tiguere — Manny Pérez Boca Chica — Jean Cruz El trayecto — Yasser Michelén Mejor Actriz Protagónica La Grande — Lumy Lizardo Pérez Rodríguez — Stephany Liriano La Bachata de Biónico — Ana Minier Libélula — Judith Rodríguez Cuando te toca — Evelyna Rodríguez Aire — Sophie Gaëlle Gómez La Grande — Mariela Pichardo Sugar Island — Yelidá Díaz Mejor Actor de Reparto Pérez Rodríguez — Luis José Germán La Bachata de Biónico — El Napo El día de la Tormenta — Miguel Lendor "Papachin" Cuando te toca — Danilo Reynoso Sugar Island — Diógenes Medina Boca Chica — Richardson Díaz ¿Vienes o Voy? — José Guillermo Cortines Adiós — Jimmy Jean-Louis Mejor Actriz de Reparto Sugar Island — Ruth Emeterio Pérez Rodríguez — Lizbeth Santos La Bachata de Biónico — Bárbara Plaza Boca Chica — Lía Chapman El día de la Tormenta — Isabel Spencer La Cigüeña — Sarah Jorge León Tiguere — Paloma Palacios El Silencio de Marcos Tremer — Hony Estrella Mejor Dirección de Casting La Grande — Mario Núñez La Bachata de Biónico — Danny Reyes Sugar Island — Katyuska Licairac El día de la Tormenta — Alexander Viola, Lucas Marte Boca Chica — Valerie Hernández El Tiburón — Micky Montilla Tiguere — Edna Lerebours La Tercera Edad — Ana Engstrom Mejor Cortometraje Apagón — Luis Santana, Minerva Polanco Mérito — Santiago Cruz, Ralva Álvarez, Hanler Rodríguez Enredos — Eddy Sánchez Cuevas La Decisión — César Sánchez, Susibel Espaillat Camina Ven — Isaac Morantus, Viviana Sánchez Nuestros Planes — Vanessa Báez, Ricardo Rojas, María de León, Nino de León, Aurismil Jiménez, Leti Rojas Mejor Documental El Fotógrafo de la 40 — Fernando Santos Rock del Caribe — Eddy Coradin, Jennifer Coradin Por Eso Vengo al Río — Fernando Blanco, Alexander de la Rosa, William Ogando, Iván Herrera Aquí Estamos — Alexandra Santana Mejor Película Animada Olivia & Las Nubes — Amelia del Mar Hernández, Fernando Santos Capitán Avispa — Juan Luis Guerra, Jean Gabriel Guerra