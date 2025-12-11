Adocine celebra el cóctel de nominados para los Premios La Silla 2025
La undécima edición incorpora nuevas categorías, suma respaldo institucional y proyecta una gala de alto nivel técnico
La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria de Cine (Adocine) celebró el tradicional cóctel de nominados de los Premios La Silla 2025, una velada navideña que reunió a los protagonistas del cine nacional en el Bar Teatro Roraima del centro comercial Sambil.
Durante el evento se entregaron las medallas a los nominados, como reconocimiento a su excelencia y a su aporte al desarrollo cinematográfico del país. El encuentro, marcado por un ambiente de celebración, también permitió compartir detalles exclusivos de lo que será la gala de este año.
"Estamos muy emocionados con toda la novedad que trae esta entrega número 11 de los Premios La Silla. Como Asociación, seguimos comprometidos con promover todo lo bueno que continúa sucediendo en el cine dominicano, porque entre tantos temas que podrían alterar la paz colectiva, nosotros seguimos siendo una industria de buenas noticias", expresó Danilo Reynoso, presidente de Adocine.
Esta decimoprimera edición marca un nuevo capítulo en la consolidación de estos galardones como referente de excelencia cinematográfica en la República Dominicana. Entre las novedades se incluye la categoría Mejor Película Animada y la participación del público mediante voto popular para seleccionar las categorías de Mejor Afiche y Mejor Tráiler.
Durante el acto también intervino Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine (Dgcine), quien destacó la importancia del reconocimiento.
"Queremos felicitar de manera muy especial a todos los nominados de los Premios La Silla, un reconocimiento que celebra la calidad, el talento y lo más destacado del cine dominicano. Cada nominación es reflejo del esfuerzo, la dedicación y la pasión que nuestros creadores ponen en cada proyecto, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra identidad cinematográfica".
La gala será transmitida el jueves 18 de diciembre por Rtvd y, por primera vez, se presentará como un especial audiovisual postproducido con técnicas cinematográficas, elevando la experiencia visual para la audiencia.
Los presentadores oficiales serán Tita Hasbún e Ico Abreu, miembros directivos de Adocine, junto a talentos de Rtvd y reconocidas figuras del cine dominicano.
Entre los anuncios más relevantes de la noche, se confirmó un reconocimiento especial a los expresidentes de Adocine, Iván Reynoso y Hans García, por su labor destacada en la defensa pública de la Ley de Cine.
Esta edición destaca el talento nacional y su compromiso con el fortalecimiento cultural del país, con una gala que promete ser un homenaje inolvidable al cine dominicano.
Lista completa de nominados – Premios La Silla 2025
- Mejor Película / Producción Cinematográfica
- La Bachata de Biónico — Cristian Mojica
- Aire — Leticia Tonos, Jalsen Santana, Albert Martínez, Rafael Elías Muñoz
- El Silencio de Marcos Tremer — Hans García, Adolfo López, Miguel Calera
- Tiguere — José María Cabral
- El día de la Tormenta — Cristian Mojica, Juan Bisonó
- Sugar Island — Fernando Santos
- La Grande — Antonio Rubio
- Pepe — Pablo Lozano, Tanya Valette, Nelson Carlo de los Santos
- Pérez Rodríguez — Rafael Elías Muñoz
- Boca Chica — Sterlyn Ramírez
- Mejor Director
- La Bachata de Biónico — Yoel Morales
- Capitán Avispa — Jean Gabriel Guerra, Jonnathan Meléndez
- Aire, solo respira — Leticia Tonos Paniagua
- Sugar Island — Johanné Gómez Terrero
- La Grande — Tito Rodríguez
- Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias
- Pérez Rodríguez — Humberto Tavárez
- Tiguere — José María Cabral
- Olivia & Las Nubes — Tomás Pichardo Espaillat
- Boca Chica — Gabriella A. Moses
- Mejor Guion
- La Bachata de Biónico — Cristian Mojica, Yoel Morales
- Aire — Leticia Tonos Paniagua, Junior Rosario, Rodolfo Báez
- Olivia & Las Nubes — Tomás Pichardo Espaillat
- Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias
- Pérez Rodríguez — Humberto Tavárez
- Sugar Island — Johanné Gómez Terrero
- El día de la Tormenta — Alexander Viola, Cristian Mojica
- El Silencio de Marcos Tremer — Javier Dampierre, Ricardo Urroz
- Mejor Cinematografía
- La Bachata de Biónico — Alexander Viola
- Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias, Camilo Soratti, Román Lechapelier
- El día de la Tormenta — Karol González
- La Grande — Francis Adamez
- Aire — Luis Enrique Carrión
- Sugar Island — Alvan Prado
- El Tiburón — Peyi Guzmán
- Por Eso Vengo al Río — Tito Rodríguez
- Mejor Edición
- La Bachata de Biónico — Yoel Morales, Patricia Pepén
- Aire — Gina Giudicelli
- La Grande — Ramón Alfonso Peña Rodríguez
- Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias
- El día de la Tormenta — Ramón Alfonso Peña, Juan A. Bisonó
- Pérez Rodríguez — Nacho Ruiz Capillas
- Sugar Island — Raúl Barreras
- Boca Chica — Cecilia Delgado
- Mejor Dirección de Arte y/o Diseño de Producción
- La Bachata de Biónico — Lucas Marte
- Sugar Island — Oliver Rivas
- Aire — Cristóbal Valecillos
- La Grande — Betty De La Cruz
- La Cigüeña — Mónica De Moya
- El Tiburón — Alain Ortiz
- El Silencio de Marcos Tremer — Giana Giovanoni
- Dueños del Tiempo — Fernando Gaggliuffi
- Mejor Maquillaje y/o Peluquería
- La Bachata de Biónico — Anny Torres
- Sugar Island — Odette Pedie
- La Grande — Yamila Gedler
- Pérez Rodríguez — Alexa Rivera
- Dueños del Tiempo — Ana María Andrickson
- La Tercera Edad — Gigi Jiménez
- Boca Chica — Odette Pedie
- La Cigüeña — Alexa Rivera
- Mejor Vestuario
- La Grande — Leandra Faña
- La Bachata de Biónico — Hillary Espinal
- Sugar Island — Palma Ruiz
- Aire, solo respira — Nesmary López
- Pérez Rodríguez — Natalia Aponte
- Dueños del Tiempo — Lola Catedral
- La Tercera Edad — Karla Riggs
- El Tiburón — Merydania Pérez
- Mejor Comedia
- Cuando te toca — Danilo Reynoso, Evelyna Rodríguez
- El trayecto — José María Pimentel
- La Tercera Edad — Archie López, Desirée Reyes, Roberto Salcedo
- ¿Vienes o Voy? — Davi Vega
- Mejor Diseño de Sonido
- La Bachata de Biónico — Alain Muñiz
- Olivia & Las Nubes — Homer Mora, Denis Godoy
- Sugar Island — Homer Mora
- Aire, solo respira — Fede Pájaro
- La Grande — Samuel Muñoz
- Capitán Avispa — Alain Muñiz, Geu Florentino Gómez
- Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias, Nahuel Palenque
- El día de la Tormenta — Franklin Hernández
- Mejor Musicalización
- La Bachata de Biónico — Mediopicky, Wander Reynoso
- Capitán Avispa — Juan Luis Guerra
- La Grande — José Torres
- Olivia & Las Nubes — Cem Misirlioglu
- Fotógrafo de la 40 — Manuel Tejada
- El día de la Tormenta — Andrés Rodríguez
- Sugar Island — Jeohannatan Mesa Risk
- Pepe — Nelson Carlo de los Santos Arias
- Mejor Canción Original
- La Bachata de Biónico — Mediopicky – "Quién te llamó?"
- Capitán Avispa — "Mi Amor" — Juan Luis Guerra
- El Salto — Salmo 23 — Johnny Pierre, Abiazar Rodríguez, Gabriel Belliard, Snaider Espinoza
- La Grande — "Cantando he de morir" — José Torres
- Sugar Island — "Gagá de la 30" — Jeohannatan Mesa Risk
- Olivia & Las Nubes — Cem Misirlioglu
- Tiguere — "A la cabeza" — Mediopicky y Sosa más nada
- Cuando te toca — "Te Encontré" — Néstor Ortega
- Mejores Efectos Especiales
- Aire, solo respira — Peluca FX
- El Salto — José Andrison García, Oscar Evelio Gutiérrez
- La Bachata de Biónico — Neury Pujols
- Dueños del Tiempo — Fernando Vásquez de Velasco
- El Tiburón — Jaime Castillo
- Sugar Island — Yolanny Mendoza
- Mejores Efectos Visuales
- La Bachata de Biónico — Franklin Nin, Yamell Mateo, Leger Films
- Aire — Contrasentido PC, Morgana Studios
- El día de la Tormenta — Ricky Gluski, Franklin Nin
- Dueños del Tiempo — John Tarver
- Sugar Island — Miguel Chicón, Omar Dujaric Mercedes
- El Tiburón — Eddy Raúl Quezada
- Mejor Actor Protagónico
- La Bachata de Biónico — Manuel Raposo
- El día de la Tormenta — Gerardo "Cuervo" Mercedes
- Aire — Jalsen Santana
- Pérez Rodríguez — Joshua Wagner
- Libélula — Pepe Sierra
- Tiguere — Manny Pérez
- Boca Chica — Jean Cruz
- El trayecto — Yasser Michelén
- Mejor Actriz Protagónica
- La Grande — Lumy Lizardo
- Pérez Rodríguez — Stephany Liriano
- La Bachata de Biónico — Ana Minier
- Libélula — Judith Rodríguez
- Cuando te toca — Evelyna Rodríguez
- Aire — Sophie Gaëlle Gómez
- La Grande — Mariela Pichardo
- Sugar Island — Yelidá Díaz
- Mejor Actor de Reparto
- Pérez Rodríguez — Luis José Germán
- La Bachata de Biónico — El Napo
- El día de la Tormenta — Miguel Lendor "Papachin"
- Cuando te toca — Danilo Reynoso
- Sugar Island — Diógenes Medina
- Boca Chica — Richardson Díaz
- ¿Vienes o Voy? — José Guillermo Cortines
- Adiós — Jimmy Jean-Louis
- Mejor Actriz de Reparto
- Sugar Island — Ruth Emeterio
- Pérez Rodríguez — Lizbeth Santos
- La Bachata de Biónico — Bárbara Plaza
- Boca Chica — Lía Chapman
- El día de la Tormenta — Isabel Spencer
- La Cigüeña — Sarah Jorge León
- Tiguere — Paloma Palacios
- El Silencio de Marcos Tremer — Hony Estrella
- Mejor Dirección de Casting
- La Grande — Mario Núñez
- La Bachata de Biónico — Danny Reyes
- Sugar Island — Katyuska Licairac
- El día de la Tormenta — Alexander Viola, Lucas Marte
- Boca Chica — Valerie Hernández
- El Tiburón — Micky Montilla
- Tiguere — Edna Lerebours
- La Tercera Edad — Ana Engstrom
- Mejor Cortometraje
- Apagón — Luis Santana, Minerva Polanco
- Mérito — Santiago Cruz, Ralva Álvarez, Hanler Rodríguez
- Enredos — Eddy Sánchez Cuevas
- La Decisión — César Sánchez, Susibel Espaillat
- Camina Ven — Isaac Morantus, Viviana Sánchez
- Nuestros Planes — Vanessa Báez, Ricardo Rojas, María de León, Nino de León, Aurismil Jiménez, Leti Rojas
- Mejor Documental
- El Fotógrafo de la 40 — Fernando Santos
- Rock del Caribe — Eddy Coradin, Jennifer Coradin
- Por Eso Vengo al Río — Fernando Blanco, Alexander de la Rosa, William Ogando, Iván Herrera
- Aquí Estamos — Alexandra Santana
- Mejor Película Animada
- Olivia & Las Nubes — Amelia del Mar Hernández, Fernando Santos
- Capitán Avispa — Juan Luis Guerra, Jean Gabriel Guerra