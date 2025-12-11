DC Studios lanza primer adelanto de "Supergirl" con Milly Alcock como protagonista

Milly Alcock encarna a Supergirl en el primer vistazo oficial revelado por DC Studios, previo al lanzamiento del tráiler completo. ( FUENTE EXTERNA )

DC Studios presentó este miércoles el primer vistazo oficial de Supergirl, con la actriz australiana Milly Alcock en el papel principal. El teaser llega como antesala al tráiler completo, que será revelado este jueves 11 de diciembre.

Dirigida por Craig Gillespie (Cruella) y escrita por Ana Nogueira, Supergirl es la segunda película del renovado universo cinematográfico DC encabezado por James Gunn y Peter Safran, tras su incorporación como líderes creativos del estudio.

Alcock, conocida por su rol como Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon, da vida a Kara Zor-El, prima de Superman. Su personaje fue introducido brevemente en Superman (2025), y ahora lidera su propia historia.

La cinta está basada en la novela gráfica Supergirl: Woman of Tomorrow, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely. La trama sigue a Kara y a la joven alienígena Ruthye Marye Knoll en una misión intergaláctica para vengar la muerte del padre de Ruthye, asesinado por Krem de las Colinas Amarillas.

El elenco

El elenco lo completan Matthias Schoenaerts como Krem, Eve Ridley como Ruthye, David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura In-Ze y Jason Momoa como Lobo, en una interpretación que ha sido elogiada por Gunn: "He disfrutado ver a Jason darle vida al personaje".

En una entrevista reciente, Gunn afirmó que Alcock "podría ser el mejor casting que he hecho en toda mi carrera", y destacó su desempeño como "absolutamente impresionante" en pantalla.

Supergirl tiene previsto su estreno mundial el 26 de junio de 2026 y representa uno de los títulos más esperados de la nueva era del DC Universe.