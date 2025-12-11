El Festival de Cine Global de Santo Domingo toma impulso rumbo a su 20 aniversario

La actriz Sandy Hernández protagoniza la película Milly, dirigida por Leticia Tonos. ( CORTESÍA DE LETICIA TONOS. )

El Festival Global de Cine de Santo Domingo celebrará su décima octava edición del 28 de enero al 4 de febrero de 2026, reafirmando su liderazgo como una de las plataformas cinematográficas más influyentes del Caribe.

Su director, Omar de la Cruz, adelantó que la entrega llegará con un país invitado de sólida tradición cinematográfica, dedicatorias póstumas de gran carga simbólica, un homenaje en vida, novedades estructurales y una programación educativa de alcance inusual dentro del certamen.

Durante una conversación amplia y llena de anécdotas personales, De la Cruz detalló cada componente del festival con su estilo directo y reflexivo, revelando la dimensión humana que sostiene la organización.

Hungría, país invitado

La edición estará dedicada a Hungría, fruto de una relación que comenzó hace dos años.

"Tuve un encuentro con el Film Commission de Hungría. Ellos tienen una cultura cinematográfica amplísima y yo, de fresco, le propuse que fueran el país invitado", explicó.

A pesar de las dificultades logísticas, la colaboración se concretó.

Hungría presentará tres películas destacadas, varias de ellas nominadas al Óscar. Incluso podría asistir el propio comisionado de cine: "Lo más probable es que él pueda asistir acá con nosotros a presentarla".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/img7189s-7159245a.jpg La actriz Sandy Hernández en una escena de la película Milly, dirigida por Leticia Tonos. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/imagen-sandy-hernandez-milly-leticia-tonos-y-milly-quezada-1-b53ef3dc.jpg Imagen de la actriz Sandy Hernández (Milly), la cineasta Leticia Tonos y la merenguera Milly Quezada.

Dedicatoria póstuma

El festival rendirá homenaje póstumo a tres figuras esenciales de la vida cultural dominicana: José Rafael Lantigua, Agliberto Meléndez y René Fortunato.

"Este año hemos sufrido muchas pérdidas en la industria cinematográfica y cultural y hemos decidido dedicárselo a José Rafael Lantigua, mentor de casi todos nosotros", señaló De la Cruz.

Agliberto Meléndez y René Fortunato, pilares del cine de ficción y del documental, completan la dedicatoria. Sobre Fortunato, Omar expresa un sentimiento especial: "Su último documental... de verdad no entendí nunca cómo lo pudo hacer ni cómo lo presentó. Una gran despedida".

La emoción crece al recordar un gesto final: "El último documental de René en vida se lo dedicó a Jimmy Sierra. Eso fue para mí... hasta los pelos se me pararon".

Según De la Cruz, la contribución de los tres fue decisiva: "Ellos tres fueron la tercera pata de la mesa. La otra es el presidente Fernández (Leonel), de lo que hoy somos y tenemos como industria y Ley de Cine".

Cecilia García

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/foto-cecilia-garcia-2-77c5ddeb.jpeg La polifacética artista Cecilia García será reconocida por su trayectoria.

La homenajeada en vida será la actriz y cantante Cecilia García, figura admirada por De la Cruz tanto en lo artístico como en lo personal. "Tú no te imaginas lo que fue hace más de 30 años conocer a Cecilia García. Para mí eso rompió los esquemas", recordó.

Omar narra una anécdota que consolidó su admiración. En un vuelo, a su suegra le tocó sentarse junto a la artista. Tras conversar, la señora llegó sorprendida a Santo Domingo: "´Yo no sabía tanta cosa tuya´, me dijo".

"Cecilia es majestuosa, una dama, una actriz incomparable, una voz preciosa", resume De la Cruz.

"Y nunca la he visto en un lío ni en un bochinche". Cuando su nombre llegó al comité del festival, la respuesta fue inmediata: "El board dijo: ´No hay nada más que hablar´".

Dos inauguraciones

Para evitar la extensión de la ceremonia tradicional, que ya rondaba las cinco horas, el festival adoptará un nuevo formato con dos inauguraciones. "La apertura se estaba convirtiendo casi en cinco horas. Ya era cansado", admitió De la Cruz.

La primera se celebrará el 28 de enero en Funglode, donde se grabarán los discursos y la ceremonia formal. La segunda, el 29 de enero en el Teatro Nacional, mostrará un resumen de diez minutos y mantendrá el selfie colectivo ya institucionalizado.

Ese mismo día se presentará la película de Milly Quezada dirigida por Leticia Tonos. "Ese protocolo no debe durar más de 40 minutos", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/imagen-omar-de-la-cruz-1-de2a6943.jpg

"Este año hemos sufrido muchas pérdidas en la industria cinematográfica y cultural y hemos decidido dedicárselo a José Rafael Lantigua, mentor de casi todos nosotros" Omar de la Cruz " Omar de la Cruz Director del Festival de Cine Global de Santo Domingo “

Robert Carrady

El festival reconocerá al empresario Robert Carrady, presidente y dueño de Caribbean Cinema. "Mucha gente lo conoce de nombre, pero pocas personas lo conocen. Él es el protagonista de la industria del cine", precisó De la Cruz.

Cada año el festival reconoce a figuras empresariales que han sostenido el desarrollo del sector, y esta vez el turno es de Carrady.

"He abierto la boca para lo que sea y nunca tengo un ´no´. A veces digo yo que no... y ellos que sí", comenta. Recuerda también que el año pasado "en Silver Sun comenzamos con tres salas y terminamos con el cine entero".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/imagen-19415033-f030e4a2.jpg

Un tributo especial a José Rafael Lantigua José Rafael Lantigua fue miembro numerario de la Academia Dominicana de la Lengua desde 2008, donde ocupó la silla A, originalmente perteneciente a Adolfo Alejandro Nouel. Ensayista, poeta y periodista, se formó en Ciencias de la Educación con mención en Letras en la UNPHU.

Festival del Minuto

El festival integrará este año una muestra de cortos realizada por la Asociación de Instituciones Educativas de la Industria Cinematográfica, con trabajos de APEC, Unibe, INTEC, PUCMM, Chavón, la UASD y el IGlobal.

A esta programación se suma el Festival del Minuto, dirigido por Etzel Báez, dedicado al maltrato contra la mujer. La selección incluye 52 cortometrajes de un minuto que serán exhibidos como una sola película.

Hacia el 20 aniversario

Aunque esta será la edición número 18, el festival celebra 20 años desde su fundación en 2006.

"Esta edición marcará el inicio del preparativo para la edición 20", anunció Omar De la Cruz.

"Queremos celebrarlo por lo alto... tirar la casa por la ventana. Yo ando con la modestia de decir que somos el mejor festival y el más grande del Caribe", afirmó.