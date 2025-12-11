Jorge E. Ruiz Cano y el arte de animar la diversidad en "Zootopia 2"

El animador venezolano Jorge E. Ruiz Cano habla de la evolución de los protagonistas de "Zootopia 2" y el valor de la diversidad como fuerza creativa dentro del estudio de Disney. ( FUENTE EXTERNA )

Desde niño, Jorge E. Ruiz Cano soñaba con contar historias a través del dibujo.

Ese impulso, nacido en su natal Maracay, lo llevó años más tarde hasta los estudios de Walt Disney Animation, donde ha trabajado en producciones emblemáticas como "Frozen", "Moana", "Encanto" y la reciente "Zootopia 2", secuela que se ha convertido en un fenómeno global de taquilla.

Durante una conversación reciente, Ruiz Cano recordó cómo esa pasión infantil lo condujo a una carrera donde la imaginación y la disciplina se entrelazan. Para él, el secreto del éxito de "Zootopia 2" está en la conexión emocional que los espectadores mantienen con los personajes principales.

"Para nosotros, lo que es Nick, lo que es Judy, lo que es cada personaje que trabajamos en este estudio, existen. No voy a decir que son reales, porque nosotros no hacemos realismo; hacemos un realismo estilizado", explicó el animador.

Su enfoque combina técnica y empatía. Según detalla, los equipos de Disney invierten una enorme cantidad de tiempo en construir personajes con profundidad psicológica y emocional.

"Nosotros tenemos que saber de dónde vienen y a dónde van física y mentalmente todos estos personajes", agregó. Esa búsqueda de autenticidad es, en su opinión, la razón por la que el público sigue identificándose con los héroes y villanos de la saga.

La orquesta de la creatividad colectiva

Para Ruiz Cano, trabajar en los estudios de Burbank es como formar parte de una gran sinfonía visual. "Yo soy fan número uno de mi propia orquesta", afirma con orgullo.

"Para el yo ´Eto´ desde chiquito, ser parte, así sea de esta gran orquesta en la que toco, no sé, el violín allá atrás, para mí es lo máximo. Me nutre muchísimo, y ese espíritu de estudiante nunca termina", explica.

Esa "orquesta" no solo está compuesta por animadores, sino también por diseñadores, ingenieros, guionistas y directores que aportan su voz a una obra colectiva. En ese proceso, la diversidad cultural y artística es un elemento esencial.

"Mientras más diverso, más poderosos somos", señaló Ruiz Cano. "Cada quien tiene un sabor y una identidad diferente, Mi originalidad es diferente a la de un pana o de la otra pana. Y ellos saben que mientras menos homogéneos, mientras más diversos seamos, más poderosos somos".

Esa filosofía también se refleja en "Zootopia 2", una película que, más allá de su trama policial y su humor característico, busca explorar los cambios sociales y emocionales de un mundo en constante evolución.

"El mundo de Zootopia es diferente, Nick y Judy no son los mismos tampoco. Tal como el mundo en que vivimos, hay personajes y circunstancias nuevas y esa capacidad de ser como el agua, de ser fluido, es algo que nosotros tenemos acá", expresó.

Inspirar desde la experiencia

Con más de una década en Disney, Ruiz Cano combina su trabajo en el estudio con su labor docente en el California Institute of the Arts, donde forma a nuevos talentos del cine animado.

Su mensaje para los jóvenes creadores latinoamericanos es claro: "Concéntrense en la originalidad, concéntrense en su discurso artístico... agarren todas esas influencias y remézclenlas en un remix propio", recomienda.

"Cada quien tiene una versión de éxito diferente. Enfóquense en crecer ustedes personal y artísticamente, y eso es lo que tiene que estar en el enfoque: originalidad", agrega.

El éxito de "Zootopia 2" es, para él, una celebración de ese mismo principio: la unión de múltiples voces y culturas que, en conjunto, dan vida a historias universales. Desde su perspectiva, animar no es solo mover dibujos, sino crear emociones, construir mundos y reflejar lo mejor, y lo más humano, de quienes los imaginan.