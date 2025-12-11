"Medias Hermanas" celebra exitosa premier en Puerto Rico

El equipo de "Medias Hermanas" celebra el exitoso estreno de este filme en Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

Tras un exitoso fin de semana de estreno, la comedia dominicana "Medias Hermanas", llega a Puerto Rico con un estreno estelarizado por sus protagonistas, Nashla Bogaert y Ramcelis De Jesús, junto a su director, Yoel Morales.

La historia cargada de conflictos familiares y vivencias cotidianas, producida por Caribbean Films destaca por un humor de situaciones familiares cotidianas donde el público se divertirá y conectará de una forma natural al sentirse identificados.

En su fin de semana de estreno en la República Dominicana, "Medias Hermanas" se posicionó como la película #1 en ventas en todos los cines a nivel nacional.

Asimismo, es uno de los estrenos dominicanos post pandemia de mayor éxito movilizando a miles de personas de todas las edades a nivel nacional, según se observó en redes sociales durante el fin de semana.

"Medias Hermanas" celebró exitosamente su gala premier oficial en Puerto Rico con la presencia de Ramcelis De Jesús, Nashla Bogaert y La perversa, como calentamiento para su estreno comercial en todos los cines de Puerto Rico el próximo 1 de enero.

Cabe destacar que la sinergia entre Nashla y Ramcelis, en su primer protagónico, ha logrado calar a nivel popular y en todos los targets, logrando un resultado lleno de dominicanidad, humor, y situaciones familiares, acorde con la época navideña, con mucha humanidad y con un vehículo para sanar, reír y reencontrarnos.

Además, ha sido comentada la dirección del joven Yoel Morales, egresado de cine de la UASD, dándole frescura a este guion adaptado de Kendy Yanoreth, así como el debut en la pantalla grande de la cantante urbana La Perversa, y las acertadas participaciones de Frank Perozo, MikeToks e Irvin Alberti, cuyos roles conectaron de inmediato con el público.

El filme tambiém cuenta con las participaciones especiales de figuras como El Rubio del Acordeón, La Pitonisa, Víctor (popularmente conocido como "Las ocurrencias de Víctor"), Enrique Quailey, Rafael Bobadilla, La Piri, Sandra Palmett, Claribel Adames (La Loba), y los niños George Olivo y Pedro Hernández.

Sobre Caribbean Films

Caribbean Films es una compañía de entretenimiento dedicada a la producción de películas y series de alta calidad y ganadoras de premios locales.

Esta compañía se ha destacado por producir proyectos comerciales con altos estándares de producción, que marcaron un precedente de éxito en la industria del cine dominicana, así como en el mercado en español en EE. UU. y América Latina.

Algunas de las películas producidas incluyen "Colao", "No es lo que parece", "Que León", "Los Leones", "La vida de los Reyes", "Flow Calle", "Teacher Mechy", "Líos de Familia", "La Trampa", "Colao 2", "Perdiendo el juicio", "Baño de Mujeres" y su más reciente proyecto "De Tal Palo Tal Astilla", actualmente en post producción.

Caribbean Films es una división del grupo Caribbean Cinemas, la cadena de cines más grande de la región, con presencia en 17 territorios en el Caribe y América Latina.