"Silent Night, Deadly Night" lidera una cartelera donde el terror y la fantasía brillan

Los estrenos de la semana cuentan con historias intensas como el sangriento regreso de "Silent Night, Deadly Night". ( WONDERWHEEL ENTERTAINMENT II/NEW DIMENSION PICTURES/REBEL 6 FILMS )

La cartelera de esta semana llega cargada de emociones intensas y contrastes: desde el sangriento regreso de "Silent Night, Deadly Night", que reinventa el icónico slasher navideño, hasta el esperado reestreno del clásico "The Shining" de Stanley Kubrick.

A ellos se suman propuestas tan diversas como la aventura mágica de "Kiki´s Delivery Service" y la acción sobrenatural de" Jujutsu Kaisen: Execution", que llega directo desde Japón.

Completando la lista, "A Sudden Case of Christmas" aporta el toque familiar y cómico de la temporada con Danny DeVito y Andie MacDowell en una historia sobre segundas oportunidades. Una semana de estrenos y reestrenos donde el miedo, la nostalgia y la esperanza se dan cita en la gran pantalla.

Silent Night, Deadly Night

El espíritu de la Navidad vuelve a teñirse de rojo con el nuevo remake del clásico slasher de 1984. La cinta sigue a Billy, un joven marcado por el asesinato de sus padres a manos de un asesino disfrazado de Papá Noel.

Años después, Billy adopta el mismo atuendo navideño para emprender una sangrienta venganza que mezcla locura y justicia retorcida.

The Shining

El icónico filme de Stanley Kubrick regresa a la gran pantalla para una nueva generación de espectadores.

Basada en la novela de Stephen King, la película narra la historia de Jack Torrance (Jack Nicholson), un escritor frustrado que acepta cuidar el tenebroso Hotel Overlook durante el invierno junto a su esposa Wendy (Shelley Duvall) y su hijo Danny (Danny Lloyd).

A sudden case of Christmas

El espíritu navideño llega en pleno verano con "A Sudden Case of Christmas". Esta historia sigue a Claire, una niña de 10 años cuyos padres viajan con ella al hotel de su abuelo en Italia para anunciarle su divorcio. Sin embargo, Claire tiene otros planes: convencerlos de celebrar una última Navidad juntos... aunque sea agosto.

Kiki's Delivery Service

El clásico animado, dirigido y producido por Hayao Miyazaki, regresa a la gran pantalla. La película narra la historia de Kiki, una joven bruja de 13 años que debe pasar un año fuera de casa para completar su entrenamiento.

Acompañada por su gato parlante Jiji, se muda a una ciudad costera y crea un servicio de entregas en escoba.

Jujutsu Kaisen: Execution

El universo de Jujutsu Kaisen regresa a los cines con "Jujutsu Kaisen: Execution", una película recopilatoria que condensa la intensidad y tragedia del célebre arco "Shibuya Incident" junto a los dos primeros episodios de su próxima temporada. La cinta ofrece una experiencia cinematográfica épica para los fanáticos del anime de acción sobrenatural.