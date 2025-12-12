Lara Croft regresa con dos nuevos juegos de Tomb Raider tras siete años de pausa

Lara Croft recorre las montañas del norte de la India mientras compite con otros cazadores de tesoros para encontrar artefactos con un enorme potencial destructivo ( FUENTE EXTERNA )

La franquicia Tomb Raider volverá a la primera línea del videojuego con dos nuevos títulos protagonizados por Lara Croft, anunciados durante los Game Awards celebrados en Los Ángeles. Se trata de las primeras entregas inéditas de la saga desde 2018 y ambas serán publicadas por Amazon.

El proyecto principal es Tomb Raider Catalyst, una aventura completamente nueva que llegará en 2027 y que, según sus desarrolladores, recupera a la Lara Croft "carismática, segura de sí misma y formidable" que definió los juegos originales de los años noventa.

El título está siendo desarrollado por Crystal Dynamics, estudio californiano que ha estado a cargo de la franquicia desde 2003.

La historia se sitúa en el norte de la India, entre mercados, montañas y construcciones antiguas, donde Lara compite con otros cazadores de tesoros para localizar artefactos con un potencial destructivo a gran escala.

El director del juego, Will Kerslake, explicó que esta entrega busca reforzar los rasgos clásicos del personaje, tras una trilogía previa que mostró una versión más joven y vulnerable de la arqueóloga.

Crystal Dynamics fue responsable de Tomb Raider: Legend, Anniversary, Underworld y de la trilogía de reinicio que concluyó con Shadow of the Tomb Raider en 2018, último título de la saga hasta ahora.

El segundo lanzamiento confirmado es Tomb Raider: Legacy of Atlantis, previsto para 2026. Este juego es una reimaginación ampliada del título original de 1996, desarrollado en colaboración con el estudio polaco Flying Wild Hog. La propuesta incluye combates modernizados y acertijos rediseñados, construidos desde cero con Unreal Engine 5.

De acuerdo con Kerslake, el objetivo es respetar el espíritu del juego original creado por Core Design, pero adaptarlo a los estándares técnicos y jugables actuales. Señaló que se trata de una reinterpretación que aprovecha posibilidades tecnológicas inexistentes en la década de los noventa.

En ambos títulos, Lara Croft será interpretada por la actriz británica Alix Wilton Regan, conocida por sus trabajos en Dragon Age: Inquisition y Cyberpunk 2077. Regan también había sido elegida para protagonizar el reinicio de Perfect Dark, proyecto que finalmente fue cancelado.

Reconocimiento global

Aunque la saga ha permanecido inactiva en los últimos años, Tomb Raider mantiene un alto nivel de reconocimiento global, construido desde su auge en los años noventa. En paralelo a los videojuegos, Amazon desarrolla una serie de televisión basada en la franquicia, escrita por Phoebe Waller-Bridge y protagonizada por Sophie Turner como Lara Croft.

Con más de tres décadas de historia, el personaje ha pasado por múltiples reinterpretaciones, desde ícono sexual de la cultura pop hasta heroína de acción con un enfoque más realista. Según Kerslake, la intención es mantener esa evolución sin perder la esencia del personaje.

"Lara siempre está cambiando con cada aventura", afirmó. "Su ADN central se mantiene, pero cada experiencia deja huella en quién es".