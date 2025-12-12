Revelan primer adelanto de la nueva película live-action de Street Fighter, ambientada en 1993

El elenco de Street Fighter presenta el primer adelanto de la esperada adaptación cinematográfica durante los Game Awards 2025, donde los icónicos personajes cobran vida rumbo a su estreno en 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La esperada adaptación cinematográfica de Street Fighter dio su primer golpe en grande durante los Game Awards 2025, donde se presentó el teaser tráiler que muestra a Chun-Li, Ryu, Ken y otros personajes icónicos de la franquicia. El elenco principal subió al escenario para introducir oficialmente la primera mirada al proyecto, que revive uno de los universos más influyentes en la historia de los videojuegos.

La cinta está ambientada en 1993 y sigue a Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), dos peleadores distanciados que se ven obligados a reencontrarse cuando la enigmática Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el World Warrior Tournament, un torneo decisivo descrito como un choque brutal de "puños, destino y furia".

Detrás de esa competencia, sin embargo, se oculta una conspiración mortal que amenaza con enfrentar a los protagonistas entre sí y reabrir los fantasmas de su pasado.

El elenco reúne nombres de alto perfil: Cody Rhodes interpreta a Guile; Orville Peck, a Vega; 50 Cent, a Balrog; Jason Momoa, a Blanka; Vidyut Jammwal, a Dhalsim; Oliver Richters, a Zangief; Hirooki Goto, a E. Honda; David Dastmalchian, a M. Bison; Roman Reigns, a Akuma; y Mel Jarnson, a Cammy, entre otros.

Estreno

La película está dirigida por Kitao Sakurai y escrita por Dalan Musson, en una producción conjunta entre Legendary y la desarrolladora japonesa Capcom. Paramount Pictures será responsable de la distribución mundial.

El estreno de Street Fighter está programado para el 16 de octubre de 2026, marcando el regreso de una de las sagas más reconocidas del género de peleas a la pantalla grande.