Caribbean Cinemas Novo-Centro VIP reapertura sus salas este 18 de diciembre

La renovación de Caribbean Cinemas Novo-Centro VIP incluye proyección láser, un moderno lounge bar, butacas reclinables VIP o servicio personalizado. ( FUENTE EXTERNA )

Caribbean Cinemas vuelve a reinventar la forma de ir al cine con la apertura, este jueves 18 de diciembre, de su renovada experiencia VIP en Caribbean Cinemas Novo-Centro , una propuesta pensada para quienes buscan algo más que ver una película: quieren vivirla con estilo, confort y atención personalizada.

Una experiencia pensada para disfrutar sin prisas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/novo-centro-2025-2-6b94a0ed.jpeg

La nueva sala VIP apuesta por el máximo confort con asientos reclinables en piel, mesas para servicio directo en el asiento y un ambiente más íntimo y relajado.

Antes de la función, los espectadores pueden disfrutar de un área lounge ideal para desconectarse, mientras que los kioscos de autoservicio hacen que la compra de boletos sea rápida y sin filas.

Para completar la experiencia, hay mantas, almohadas y un menú ampliado de alimentos y bebidas, con full bar y servicio durante la proyección.

La cartelera de este jueves 18 de diciembre incluye títulos destacados como Avatar: Fire and Ash, entre otras películas que formarán parte de la programación semanal.

Todo, acompañado de tecnología de última generación: sala Altice 3D, proyección y sonido de alto nivel.

Con funciones de lunes a viernes desde las 4:00 de la tarde, y fines de semana y feriados a partir de las 3:00, Caribbean Cinemas VIP Novo-Centro se consolida como una opción ideal para quienes quieren disfrutar del séptimo arte con un toque extra de comodidad y exclusividad.

Para horarios y preventa de boletas, basta con visitar caribbbeancinemas.com.