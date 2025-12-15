×
Caribbean Cinemas Novo-Centro VIP reapertura sus salas este 18 de diciembre

La renovación del cine incluye salas completamente remodeladas, proyección láser, moderno lounge bar, servicio de alimentos y bebidas al asiento, confort exclusivo, butacas reclinables VIP y servicio personalizado

    La renovación de Caribbean Cinemas Novo-Centro VIP incluye proyección láser, un moderno lounge bar, butacas reclinables VIP o servicio personalizado. (FUENTE EXTERNA)

    Caribbean Cinemas vuelve a reinventar la forma de ir al cine con la apertura, este jueves 18 de diciembre, de su renovada experiencia VIP en Caribbean Cinemas Novo-Centro, una propuesta pensada para quienes buscan algo más que ver una película: quieren vivirla con estilo, confort y atención personalizada.

    Una experiencia pensada para disfrutar sin prisas

    La nueva sala VIP apuesta por el máximo confort con asientos reclinables en piel, mesas para servicio directo en el asiento y un ambiente más íntimo y relajado.

    Antes de la función, los espectadores pueden disfrutar de un área lounge ideal para desconectarse, mientras que los kioscos de autoservicio hacen que la compra de boletos sea rápida y sin filas.

    Para completar la experiencia, hay mantas, almohadas y un menú ampliado de alimentos y bebidas, con full bar y servicio durante la proyección.

    La cartelera de este jueves 18 de diciembre incluye títulos destacados como Avatar: Fire and Ash, entre otras películas que formarán parte de la programación semanal.

    Todo, acompañado de tecnología de última generación: sala Altice 3D, proyección y sonido de alto nivel.

    Con funciones de lunes a viernes desde las 4:00 de la tarde, y fines de semana y feriados a partir de las 3:00, Caribbean Cinemas VIP Novo-Centro se consolida como una opción ideal para quienes quieren disfrutar del séptimo arte con un toque extra de comodidad y exclusividad.

