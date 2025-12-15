×
Rob Reiner
Rob Reiner

Hallan dos personas muertas en mansión del director Rob Reiner en California, reportan medios

Dirigió la popular película "Cuando Harry conoció a Sally"

    Expandir imagen
    Hallan dos personas muertas en mansión del director Rob Reiner en California, reportan medios
    Rob Reiner. (FUENTE EXTERNA)

    Dos personas fueron halladas muertas el domingo en la mansión del sur de California del director y actor de "Cuando Harry conoció a Sally", Rob Reiner, informaron la cadena NBCLA y otros medios locales.

    El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo a la cadena NBC que un hombre y una mujer, de aproximadamente 78 y 68 años, fueron encontrados sin vida en el interior de la vivienda.

    Detectives de la división de robos y homicidios fueron asignados al caso.

    Vecinos confirmaron los registros de propiedad que indican que Reiner y su esposa viven en la casa, ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood, según la NBC.

    Su salto a la fama

    Reiner saltó a la fama como actor interpretando al torpe yerno Michael "Meathead" Stivic en la innovadora comedia de los años 70 "All in the Family", antes de pasar a la dirección con el falso documental de rock "This Is Spinal Tap" en 1984.

    RELACIONADAS
    • Reiner dirigió la comedia romántica de 1989 "Cuando Harry conoció a Sally", protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan.
