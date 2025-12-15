Policía arresta al hijo de Rob Reiner tras hallar muerto al cineasta y a su esposa

Nick Reiner a la izquierda, el cineasta Rob Reiner junto a su esposa; a la derecha, su hijo, detenido en el marco de la investigación del caso. ( FUENTE EXTERNA )

Nick Reiner, el hijo del cineasta de Hollywood Rob Reiner, fue detenido el lunes, según informaron medios estadounidenses, después de que el famoso realizador y su esposa fueran hallados muertos en su casa de Los Ángeles.

Las cadenas CBS y ABC informaron del arresto, y el diario Los Angeles Times publicó que había ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de asesinato, de acuerdo con registros penitenciarios.

La vida de Nick Reiner, nacido el 14 de septiembre de 1993, con 32 años en la actualidad, ha sido todo un misterio debido a sus múltiples problemas con las drogas.

Él mismo relató en una entrevista concedida a People, el mismo medio que hoy apoya la exclusiva del asesinato, en 2016 su prolongada lucha contra la adicción a sustancias, que comenzó en la adolescencia, y que desde los 15 años le ha llevado a ingresar repetidamente en centros de rehabilitación.

De acuerdo con el medio, en sus momentos más bajos llegó a vivir en la calle en distintos estados del país.

A raíz de esta experiencia personal se desarrolló la película semiautobiográfica "Being Charlie" (2015), protagonizada por Nick Robinson, cuyo guion coescribió y que fue dirigida por su padre, mientras intentaba rehacer su vida y recomponer la relación con su familia, reconciliación que no parecía haber llegado a concretarse.