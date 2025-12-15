Un avance no oficial de "Avengers: Doomsday" pone a los fanáticos nerviosos

Robert Downey Jr. volverá al MCU interpretando al malvado Doctor Doom en "Avengers: Doomsday". ( JESSE GRANT/GETTY IMAGES FOR DISNEY - © 2024 GETTY IMAGES )

Un avance no previsto de "Avengers: Doomsday" comenzó a circular en internet antes de su estreno oficial en cines y provocó una reacción dividida entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), principalmente por el regreso de un personaje icónico que no aparecía en pantalla desde 2019.

El material, cuya autenticidad no ha sido confirmada por Marvel Studios, correspondería a uno de los cuatro teasers preparados para acompañar las proyecciones de "Avatar: Fire and Ash" esta semana.

Aunque se trata de un adelanto breve, coincide con descripciones difundidas previamente por varias fuentes, lo que ha alimentado la percepción de que el video es real.

La principal controversia gira en torno al enfoque del teaser. Según las reacciones en redes sociales, el adelanto no muestra personajes centrales de la actual fase del MCU y se concentra en una figura clásica de la saga.

Para parte del público, esto refuerza la idea de que los hermanos Russo están construyendo una continuación directa de "Avengers: Endgame", lo que ha generado críticas entre quienes esperaban una apuesta más clara por los nuevos arcos narrativos.

En la red social X, algunos usuarios expresaron decepción por el tono del avance y su falta de impacto.

Otros cuestionaron el rumbo creativo de la franquicia tras varios años de películas y series que introdujeron nuevos personajes, al considerar que ese desarrollo pierde peso con el regreso de figuras del pasado. También hubo comentarios sobre la brevedad del material, aunque se recordó que Marvel optó por una estrategia de teasers fragmentados.

La filtración se produce en un contexto de preparación comercial para el estreno de "Avengers: Doomsday".

Reestreno del capítulo anterior

Marvel Studios confirmó recientemente que "Avengers: Endgame" volverá a los cines el 25 de septiembre de 2026, como antesala del nuevo evento cinematográfico, previsto para el 18 de diciembre de ese mismo año. El reestreno busca reforzar el vínculo narrativo entre ambas producciones y reactivar el interés del público.

"Avengers: Doomsday" contará con un reparto amplio que integra personajes clásicos y nuevas incorporaciones. Entre los confirmados figuran Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Captain America, Vanessa Kirby como Sue Storm, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Letitia Wright como Shuri, Paul Rudd como Ant-Man y Simu Liu como Shang-Chi.

También participarán actores vinculados al universo mutante y a los Cuatro Fantásticos, como Patrick Stewart, Ian McKellen, Pedro Pascal y Joseph Quinn.

Uno de los elementos más comentados es la presencia de Robert Downey Jr., esta vez en el rol de Doctor Doom, lo que refuerza la percepción de un puente directo con la etapa culminada en Endgame.

Marvel Studios no se ha pronunciado sobre la filtración ni ha confirmado si el teaser difundido corresponde al material que se exhibirá oficialmente en salas de cine en los próximos días.

Mientras tanto, el adelanto no autorizado ya ha reavivado el debate sobre el rumbo narrativo del MCU de cara a su próximo gran evento cinematográfico.