Yelidá Díaz nominada en los Premios La Silla 2025 por su papel en "Sugar Island"

La actriz y productora dominicana Yelidá Díaz ha sido nominada como Mejor Actriz Protagónica en los Premios La Silla 2025 por su interpretación en la película "Sugar Island", reconocimiento que se suma a un año extraordinario de logros profesionales y proyección internacional.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 18 de diciembre de 2025, donde Díaz competirá en una de las categorías más destacadas del cine dominicano. Esta nominación llega tras el exitoso estreno nacional y comercial de "Sugar Island" en República Dominicana, y la proyección internacional en Málaga, España.

La nominación en los Premios La Silla se suma al premio a Mejor Actriz que Díaz ya obtuvo en el reconocido Festival Rencontre du Cinéma Sud-Américain de Marseille por el mismo papel, consolidando su interpretación en "Sugar Island" como uno de los trabajos más destacados de su carrera.

2025 ha sido un año definitorio para Yelidá Díaz, quien ha demostrado su versatilidad artística en múltiples frentes:

En cine, además de la nominación a los Premios La Silla y el galardón en Marseille, fue seleccionada para Talents Guadalajara 2025, una de las plataformas de formación y networking más importantes de Latinoamérica, y actualmente se encuentra en el rodaje del cortometraje de docuficción "Alma Prieta", una co-producción con Paraguay.

En teatro, interpretó a Celia Cruz joven en la Sala Principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, consolidando su presencia en las artes escénicas dominicanas.

Como productora y gestora cultural, Díaz lideró junto a Eva Aracena el rebranding de YEVA Producciones, marcando una nueva etapa de identidad y expansión internacional.

Además, inauguró la primera edición del Festival Minutos Escénicos, producido por YEVA Producciones en alianza con el Centro Cultural Banreservas y con España como co-productora, un evento que promete convertirse en una plataforma fundamental para las artes escénicas breves en el país.

Sobre Yelidá Díaz

Yelidá Díaz es una actriz, productora, directora, escritora y gestora cultural dominicana cuyo trabajo se extiende por el cine, el teatro y la producción de eventos culturales. A través de YEVA Producciones, ha impulsado proyectos que fortalecen el ecosistema cultural dominicano y su proyección internacional.