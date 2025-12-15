Zoe Saldaña aclara su origen familiar y confirma que sus padres son dominicanos

Zoe Saldaña aclaró que sus padres nacieron en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz de Hollywood Zoe Saldaña salió al paso de las dudas que durante años han circulado en torno a sus raíces familiares, particularmente sobre la nacionalidad de su madre.

En una reciente entrevista con el periodista Tony Dandrades, la ganadora del Óscar explicó que sus padres, Asalia Nazario y Dámaso Saldaña, nacieron en la República Dominicana, y que el vínculo con Puerto Rico proviene de su abuelo materno.

Saldaña detalló que su abuelo, de origen puertorriqueño, trabajó como mecánico aéreo durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, encargado del mantenimiento de vehículos y aeronaves del régimen. Tras el ajusticiamiento del dictador en 1961, la situación se tornó peligrosa para quienes habían tenido vínculos laborales directos o indirectos con el gobierno.

Ante ese contexto, explicó la actriz, su familia materna dominicana intervino para facilitar que su abuelo pudiera regresar a Puerto Rico por razones de seguridad, donde finalmente se estableció.

Posteriormente, cuando su madre emigró a Nueva York para reunirse con su propia madre, el abuelo materno, ya con una nueva familia, también se trasladó a esa ciudad, completando así el recorrido migratorio que forma parte de la historia familiar de la actriz.

Con estas declaraciones, Zoé Saldaña puso fin al debate sobre sus orígenes, reafirmando su identidad dominicana y aclarando el papel específico que tiene Puerto Rico dentro de su árbol genealógico.