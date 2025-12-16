Dgcine anuncia los ganadores de la XIV edición del Concurso Público Fonprocine

Con este evento Fonprocine reafirma su compromiso de seguir impulsando el talento y la innovación en el ámbito audiovisual. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Cine (Dgcine) se complace en anunciar los 11 proyectos ganadores de la decimocuarta edición del Concurso Público para el Fomento de la Producción Cinematográfica (Fonprocine). Este certamen reafirma su compromiso con el fortalecimiento y la diversificación de la industria cinematográfica dominicana.

Esta edición de 2025 introduce importantes novedades y resultados que subrayan la evolución y el impacto de los programas de la Dgcine:

Inclusión de Menciones Especiales : por primera vez, se otorgan seis menciones especiales a los proyectos que, si bien no resultaron ganadores del fondo, obtuvieron la segunda mejor puntuación en su categoría. Estos proyectos podrán acceder a mentorías personalizadas para fortalecer sus propuestas y tener una nueva oportunidad en futuras convocatorias, incentivando la excelencia.

: en un esfuerzo por reconocer el crecimiento sostenido de la industria creativa, el monto del premio para la categoría de de Animación se incrementó a RD$1,000,000.00. Éxito de la Residencia Fonprocine : se destaca el resultado de la Residencia Fonprocine 2025 , cuyo impacto en la incubación y desarrollo de ideas se evidencia en el listado de ganadores . El proyecto Brujas de la Isla , de la directora Crisfel Jiménez y la productora Yatnna Montilla, resultó ganador en la categoría Desarrollo de Proyectos . Además, el proyecto Llamará, dirigido por Vicky Apolinario y producido por Lei González, recibió Mención Especial en Producción de Largometraje . Esto subraya la calidad y potencial de los cineastas que participan en el programa de mentoría.

: en su segundo año, la línea de apoyo a la recibió , con proyectos en colaboración con países como España, Chile, Uruguay, Honduras, Perú y Brasil. Esto demuestra la contribución de para incentivar la internacionalización de la producción dominicana. Récord de postulaciones: el concurso recibió un total de 62 propuestas, de las cuales 55 fueron admitidas tras cumplir con las bases establecidas. Este sostenido aumento en la participación evidencia el creciente interés y la dinamización del sector audiovisual dominicano. Asimismo, destaca que el 80 % de los proyectos ganadores de esta edición corresponden a postulaciones realizadas por primera vez o a óperas primas, lo que confirma que la plataforma de aplicación es accesible y que el Concurso Público FONPROCINE continúa ampliando sus oportunidades para nuevos cineastas.

Ganadores de Fonprocine 2025

Estos son los ganadores de la más reciente edición del programa Fonprocine:

Categoría: Desarrollo de Proyectos

Proyecto: "Un Funeral para Lola"

Director/a: Iván de Lara

Casa Productora/Beneficiario: Tamarindo Films SRL/José M. Pimentel

Premio: RD$750,000.00

Proyecto: Dos Veranos

Director/a: Ayerim Villanueva

Casa Productora/Beneficiario: Zumbadores Films SRL /Pedro A. López

/Pedro A. López Premio: RD$750,000.00

Proyecto: "El último relato de Micky Bretón"

Director/a: Isabella Bretón

Casa Productora/Beneficiario: Cayena Pictures SRL / Carol Herrera

/ Carol Herrera Premio: RD$750,000.00

Proyecto: "Bulla"

Director/a: Roger Wasserman

Casa Productora/Beneficiario: Colectivo Cinematográfico 81 SRL / Wendy Espinal

/ Wendy Espinal Premio: RD$750,000.00

Proyecto: "Brujas de la Isla"

Director/a: Crisfel Jiménez

Casa Productora/Beneficiario: Flor Blanca SRL / Crisfel Jiménez

/ Premio: RD$750,000.00

Proyecto: "Bendición Ma"

Director/a: Josías Francisco Domínguez

Casa Productora/Beneficiario: Peti Desperado, EIRL / Junior Teodoro Feliz Rivas

/ Junior Teodoro Feliz Rivas Premio: RD$750,000.00

Mención Especial

Proyecto: "P.G. Dios"

Director/a: Maurice Sánchez

Casa Productora/Beneficiario: Casa Negra Cine SRL/ José Gregorio Rodríguez

Premio: Certificado

Producción de Cortometraje

Proyecto: "El Suceso"

Director/a: Fernando Rivas

Casa Productora/Beneficiario: Modafoca SRL/ Ian Víctor Ferreras

Premio: RD$600,000.00

Mención Especial

Proyecto: "Lo que se tragó la Tierra"

Director/a: Santiago García Cruz

Casa Productora/Beneficiario: Santiago García Cruz

Premio: Certificado

Producción de Cortometraje de Animación

Proyecto: Rosie y Ventra: Guardianes del Don

Director/a: Juan Carlos Nuñez / Ydania Ogando

/ Ydania Ogando Casa Productora/Beneficiario: Ogando Producciones SRL / Ann Karol Rizik

Premio: RD$1,000,000.00

Mención Especial

Proyecto: "El lugar en el que tan bien estás"

Director/a: Freddy Guerrero

Casa Productora/Beneficiario: Yatnna Montilla

Premio: Certificado

Producción de Largometraje de Ficción y/ o Animación

Proyecto: "El Amor en los Tiempos de Bacanería"

Director/a: Patricia Pepen

Casa Productora/Beneficiario: Cardo Santo Producciones SRL/ Cristian Mojica

Premio: RD$7,000,000.00

Mención Especial

Proyecto: "Llamará"

Director/a: Victoria Apolinario

Casa Productora/Beneficiario: Media Jíbara SRL/ Leidy González

Premio: Certificado

Línea de Apoyo Coproducción Minoritaria

Proyecto: "Beba"

Director/a: Natalia Cabral

Casa Productora/Beneficiario: RD: Faula Films, SRL/ Natalia Cabral / España Coproductores: Jofre Farré, Gema Arquero

/ España Coproductores: Jofre Farré, Gema Arquero Premio: RD$3,500,000.00

Mención Especial

Proyecto: "Valvas"

Director/a: Silvia Arellano , Juan Daniel Fernández y Leidy González

, Juan Daniel Fernández y Leidy González Casa Productora/Beneficiario: Media Jíbara, SRL/Leidy González

Premio: Certificado

Posproducción de documental

Proyecto: "Tres Balas"

Director/a: Génesis Valenzuela

Casa Productora/Beneficiario: Desideria Films SRL/ Génesis Valenzuela

Premio: Uso del estudio de posproducción Pulpo Post o la realización de la posproducción por Pulpo Post, dependiendo las necesidades del ganador.

Mención Especial

Proyecto: "La Lengua del Agua"

Director/a: Jeissy Trompiz

Casa Productora/Beneficiario: Casa Latina Films SRL/Gregorio Rodríguez

Premio: Certificado

Sobre Fonprocine

El Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) son recursos destinados al fomento y estimulación de la producción de obras cinematográficas dominicanas, así como a la promoción y divulgación de la cinematografía nacional e internacional en actividades relacionadas.

Su principal objetivo es brindar apoyo económico para la creación de nuevas películas y ofrecer oportunidades para que nuevos talentos se desarrollen a través de la materialización de sus proyectos.

Fonprocine reafirma su compromiso de seguir impulsando el talento y la innovación en el ámbito audiovisual. Miramos hacia el futuro con entusiasmo y esperamos con ansias los proyectos que emergerán de las próximas convocatorias.