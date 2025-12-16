Dgcine anuncia los ganadores de la XIV edición del Concurso Público Fonprocine
Esta edición del concurso introduce importantes novedades que subrayan el impacto de estos programas
La Dirección General de Cine (Dgcine) se complace en anunciar los 11 proyectos ganadores de la decimocuarta edición del Concurso Público para el Fomento de la Producción Cinematográfica (Fonprocine). Este certamen reafirma su compromiso con el fortalecimiento y la diversificación de la industria cinematográfica dominicana.
Esta edición de 2025 introduce importantes novedades y resultados que subrayan la evolución y el impacto de los programas de la Dgcine:
- Inclusión de Menciones Especiales: por primera vez, se otorgan seis menciones especiales a los proyectos que, si bien no resultaron ganadores del fondo, obtuvieron la segunda mejor puntuación en su categoría. Estos proyectos podrán acceder a mentorías personalizadas para fortalecer sus propuestas y tener una nueva oportunidad en futuras convocatorias, incentivando la excelencia.
- Incentivo a la Animación: en un esfuerzo por reconocer el crecimiento sostenido de la industria creativa, el monto del premio para la categoría de Producción de Cortometraje de Animación se incrementó a RD$1,000,000.00.
- Éxito de la Residencia Fonprocine: se destaca el resultado de la Residencia Fonprocine 2025, cuyo impacto en la incubación y desarrollo de ideas se evidencia en el listado de ganadores. El proyecto Brujas de la Isla, de la directora Crisfel Jiménez y la productora Yatnna Montilla, resultó ganador en la categoría Desarrollo de Proyectos. Además, el proyecto Llamará, dirigido por Vicky Apolinario y producido por Lei González, recibió Mención Especial en Producción de Largometraje. Esto subraya la calidad y potencial de los cineastas que participan en el programa de mentoría.
- Crecimiento en Coproducción Minoritaria: en su segundo año, la línea de apoyo a la Coproducción Minoritaria recibió 6 candidaturas, con proyectos en colaboración con países como España, Chile, Uruguay, Honduras, Perú y Brasil. Esto demuestra la contribución de FONPROCINE para incentivar la internacionalización de la producción dominicana.
- Récord de postulaciones: el concurso recibió un total de 62 propuestas, de las cuales 55 fueron admitidas tras cumplir con las bases establecidas. Este sostenido aumento en la participación evidencia el creciente interés y la dinamización del sector audiovisual dominicano. Asimismo, destaca que el 80 % de los proyectos ganadores de esta edición corresponden a postulaciones realizadas por primera vez o a óperas primas, lo que confirma que la plataforma de aplicación es accesible y que el Concurso Público FONPROCINE continúa ampliando sus oportunidades para nuevos cineastas.
Ganadores de Fonprocine 2025
Estos son los ganadores de la más reciente edición del programa Fonprocine:
Categoría: Desarrollo de Proyectos
Proyecto: "Un Funeral para Lola"
- Director/a: Iván de Lara
- Casa Productora/Beneficiario: Tamarindo Films SRL/José M. Pimentel
- Premio: RD$750,000.00
Proyecto: Dos Veranos
- Director/a: Ayerim Villanueva
- Casa Productora/Beneficiario: Zumbadores Films SRL/Pedro A. López
- Premio: RD$750,000.00
Proyecto: "El último relato de Micky Bretón"
- Director/a: Isabella Bretón
- Casa Productora/Beneficiario: Cayena Pictures SRL/ Carol Herrera
- Premio: RD$750,000.00
Proyecto: "Bulla"
- Director/a: Roger Wasserman
- Casa Productora/Beneficiario: Colectivo Cinematográfico 81 SRL/ Wendy Espinal
- Premio: RD$750,000.00
Proyecto: "Brujas de la Isla"
- Director/a: Crisfel Jiménez
- Casa Productora/Beneficiario: Flor Blanca SRL/ Crisfel Jiménez
- Premio: RD$750,000.00
Proyecto: "Bendición Ma"
- Director/a: Josías Francisco Domínguez
- Casa Productora/Beneficiario: Peti Desperado, EIRL/ Junior Teodoro Feliz Rivas
- Premio: RD$750,000.00
Mención Especial
Proyecto: "P.G. Dios"
- Director/a: Maurice Sánchez
- Casa Productora/Beneficiario: Casa Negra Cine SRL/ José Gregorio Rodríguez
- Premio: Certificado
Producción de Cortometraje
Proyecto: "El Suceso"
- Director/a: Fernando Rivas
- Casa Productora/Beneficiario: Modafoca SRL/ Ian Víctor Ferreras
- Premio: RD$600,000.00
Mención Especial
Proyecto: "Lo que se tragó la Tierra"
- Director/a: Santiago García Cruz
- Casa Productora/Beneficiario: Santiago García Cruz
- Premio: Certificado
Producción de Cortometraje de Animación
Proyecto: Rosie y Ventra: Guardianes del Don
- Director/a: Juan Carlos Nuñez / Ydania Ogando
- Casa Productora/Beneficiario: Ogando Producciones SRL / Ann Karol Rizik
- Premio: RD$1,000,000.00
Mención Especial
Proyecto: "El lugar en el que tan bien estás"
- Director/a: Freddy Guerrero
- Casa Productora/Beneficiario: Yatnna Montilla
- Premio: Certificado
Producción de Largometraje de Ficción y/ o Animación
Proyecto: "El Amor en los Tiempos de Bacanería"
- Director/a: Patricia Pepen
- Casa Productora/Beneficiario: Cardo Santo Producciones SRL/ Cristian Mojica
- Premio: RD$7,000,000.00
Mención Especial
Proyecto: "Llamará"
- Director/a: Victoria Apolinario
- Casa Productora/Beneficiario: Media Jíbara SRL/ Leidy González
- Premio: Certificado
Línea de Apoyo Coproducción Minoritaria
Proyecto: "Beba"
- Director/a: Natalia Cabral
- Casa Productora/Beneficiario: RD: Faula Films, SRL/Natalia Cabral / España Coproductores: Jofre Farré, Gema Arquero
- Premio: RD$3,500,000.00
Mención Especial
Proyecto: "Valvas"
- Director/a: Silvia Arellano, Juan Daniel Fernández y Leidy González
- Casa Productora/Beneficiario: Media Jíbara, SRL/Leidy González
- Premio: Certificado
Posproducción de documental
Proyecto: "Tres Balas"
- Director/a: Génesis Valenzuela
- Casa Productora/Beneficiario: Desideria Films SRL/ Génesis Valenzuela
- Premio: Uso del estudio de posproducción Pulpo Post o la realización de la posproducción por Pulpo Post, dependiendo las necesidades del ganador.
Mención Especial
Proyecto: "La Lengua del Agua"
- Director/a: Jeissy Trompiz
- Casa Productora/Beneficiario: Casa Latina Films SRL/Gregorio Rodríguez
- Premio: Certificado
Sobre Fonprocine
El Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) son recursos destinados al fomento y estimulación de la producción de obras cinematográficas dominicanas, así como a la promoción y divulgación de la cinematografía nacional e internacional en actividades relacionadas.
Su principal objetivo es brindar apoyo económico para la creación de nuevas películas y ofrecer oportunidades para que nuevos talentos se desarrollen a través de la materialización de sus proyectos.
Fonprocine reafirma su compromiso de seguir impulsando el talento y la innovación en el ámbito audiovisual. Miramos hacia el futuro con entusiasmo y esperamos con ansias los proyectos que emergerán de las próximas convocatorias.