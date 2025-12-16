La Academia de Hollywood excluye la película dominicana "Pepe" de la lista de los Óscar 2026

Nelson Carlos De los Santos Arias muestra el trofeo del Oso de Plata a "Mejor Dirección", recibido en 2024 por su película "Pepe" en la Berlinale 74. ( FESTIVAL DE BERLÍN )

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dio a conocer este martes las listas cortas de 12 categorías correspondientes a la 98ª edición de los Premios Óscar, entre ellas Mejor Película Internacional, en la que finalmente no fue incluida la producción dominicana Pepe, dirigida por Nelson Carlo De Los Santos Arias.

La película, que había sido seleccionada oficialmente por la Academia Dominicana de Cine para representar al país en los Óscar 2026, quedó fuera del grupo de 15 títulos que avanzaron a la siguiente ronda de votación en la categoría internacional, donde competían filmes de 86 países o regiones.

Producciones que avanzan a la lista corta

En la lista corta de Mejor Película Internacional figuran producciones de Argentina, Brasil, Francia, Alemania, India, Japón, España, Corea del Sur, Suiza, Taiwán y Túnez, entre otros países. España logró clasificar con Sirât, mientras que Brasil lo hizo con The Secret Agent.

La exclusión de Pepe se produce pese al amplio reconocimiento internacional que ha recibido la cinta. En 2024, Nelson Carlo De Los Santos Arias ganó el Oso de Plata a Mejor Director en el Festival de Cine de Berlín, un hecho histórico para el cine dominicano y latinoamericano.

La película también ha sido destacada en otros festivales y espacios de crítica especializada por su propuesta estética y narrativa.

Temas abordados en Pepe

Pepe presenta una historia singular narrada desde la voz de un hipopótamo que reflexiona sobre su traslado de África a América, abordando temas como la identidad, el colonialismo y la memoria, desde una mirada experimental que ha generado amplio debate y atención internacional.

Además de la categoría internacional, la Academia anunció listas cortas en otras 11 áreas, entre ellas Documental, Cortometraje, Animación, Música, Sonido, Maquillaje, Fotografía y Efectos Visuales. El proceso de votación para las nominaciones se iniciará el 12 de enero de 2026 y concluirá el día 16 del mismo mes.

Las nominaciones oficiales de la 98ª edición de los Premios Oscar serán anunciadas el 22 de enero de 2026. La ceremonia está programada para el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood.

Lista corta – Mejor Película Internacional (Óscar 2026) Argentina: Belén Brasil: The Secret Agent Francia: It Was Just an Accident Alemania: Sound of Falling India: Homebound Irak: The President´s Cake Japón: Kokuho Jordania: All That´s Left of You Noruega: Sentimental ValuePalestina: Palestine 36 Corea del Sur: No Other Choice España: Sirât Suiza: Late Shift Taiwán: Left-Handed Girl Túnez: The Voice of Hind Rajab