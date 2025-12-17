Los premios Oscar se transmitirán exclusivamente por YouTube desde 2029

Los premios Oscar abandonarán la televisión abierta y comenzarán a transmitirse exclusivamente por YouTube a partir de 2029. ( FUENTE EXTERNA )

Los premios Oscar abandonarán la televisión abierta y comenzarán a transmitirse exclusivamente por YouTube a partir de 2029, en un giro histórico para uno de los eventos más vistos de la industria del entretenimiento. Así lo anunció este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

ABC mantendrá la transmisión de la ceremonia anual hasta 2028, año en que se celebrará la edición número 100 de los Oscar.

A partir de 2029 y hasta 2033, YouTube tendrá los derechos globales de transmisión en streaming, convirtiéndose en la plataforma central de todo el ecosistema Oscar: alfombra roja, anuncio de nominaciones, Governors Awards y programación relacionada durante todo el año.

Un acuerdo estratégico global

La Academia definió el acuerdo como una alianza estratégica global. Su director ejecutivo, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor, afirmaron que la decisión busca ampliar el alcance internacional de la institución y facilitar el acceso a su contenido a la mayor audiencia posible.

Subrayaron que la Academia es una organización internacional y que el acuerdo beneficiará tanto a sus miembros como a la comunidad cinematográfica.

El movimiento marca un precedente: es la primera vez que uno de los cuatro grandes premios de la industria —Oscar, Grammy, Emmy y Tony— abandona por completo la televisión tradicional.

El cambio coloca a uno de los eventos no deportivos más vistos del mundo en manos de Google, propietaria de YouTube, una plataforma que reporta alrededor de 2,000 millones de usuarios activos.

La transmisión será gratuita a nivel mundial a través de YouTube, además de estar disponible para los suscriptores de YouTube TV. Contará con múltiples pistas de audio en distintos idiomas y sistemas de subtitulado, según informó la Academia. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

Reacciones de YouTube y ABC

Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, calificó a los Oscar como una institución cultural clave y sostuvo que la alianza permitirá inspirar a nuevas generaciones de creadores y amantes del cine, sin romper con la tradición histórica del galardón.

ABC, propiedad de The Walt Disney Company, ha sido la casa de los Oscar durante casi toda su historia. NBC transmitió la primera ceremonia televisada en 1953, pero ABC adquirió los derechos en 1961 y los mantuvo de forma casi ininterrumpida, salvo un periodo entre 1971 y 1975.

En un comunicado, la cadena señaló que se siente orgullosa de haber sido el hogar de los Oscar por más de medio siglo y que transmitirá las próximas tres ceremonias, incluida la del centenario en 2028.

La más reciente edición de los premios, celebrada en 2025, fue vista por 19.7 millones de personas en ABC, una ligera mejora respecto al año anterior. El salto a YouTube confirma que incluso los eventos más tradicionales están reconfigurando su futuro lejos de la televisión abierta.