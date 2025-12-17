Nick Reiner comparece ante tribunal por la muerte de sus padres

En la imagen, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, el cineasta Rob Reiner y su hijo Nick Reiner, acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres, ocurrida en su residencia de Los Ángeles. ( AFP )

Nick Reiner, de 32 años, fue presentado este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles tras ser acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres, el director y actor Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, ocurrida el pasado domingo en su residencia del sector Brentwood.

La comparecencia judicial, breve y sin declaraciones del imputado, se produjo tres días después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de los cuerpos de la pareja con heridas de arma blanca en el dormitorio principal de la vivienda familiar. Reiner permaneció en silencio durante la audiencia y no presentó alegato.

Implicaciones legales y estado judicial

Acompañado por su abogado defensor, Alan Jackson, y otros dos juristas, el acusado vestía una bata azul de prevención de suicidio, utilizada por detenidos considerados en riesgo de autolesión.

El juez acogió la solicitud de la defensa para posponer la lectura formal de cargos hasta el 7 de enero, por lo que Reiner continuará detenido sin derecho a fianza en una cárcel del condado de Los Ángeles.

La Fiscalía del Condado presentó los cargos el martes y advirtió que, de ser declarado culpable, Reiner podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

Cronología del caso y detención de Nick Reiner

El fiscal de distrito, Nathan Hochman, aclaró que aún no se ha definido si se solicitará la pena capital, una decisión que requiere evaluaciones adicionales.

De acuerdo con las autoridades, Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida alrededor de las 3:40 de la tarde del domingo. La pareja fue localizada por una de sus hijas, quien acudió a la vivienda luego de que una terapeuta de masajes alertara que no obtenía respuesta en la entrada de la propiedad.

Horas más tarde, agentes de la Policía de Los Ángeles arrestaron a Nick Reiner en Exposition Park, cerca del campus de la Universidad del Sur de California. La detención se produjo sin incidentes. Hasta el momento, las autoridades no han explicado públicamente cómo se estableció el vínculo entre el acusado y las muertes.

Rob Reiner, de 78 años, fue una figura central del cine estadounidense, con una trayectoria marcada por títulos emblemáticos como When Harry Met Sally, Stand By Me y This Is Spinal Tap.

En años recientes había retomado su faceta como actor con una participación en la serie The Bear. Rob y Michele se conocieron durante el rodaje de When Harry Met Sally y tuvieron tres hijos en común. El cineasta tenía además una hija de un matrimonio anterior.

Nick Reiner, el hijo mediano de la pareja, había enfrentado problemas de adicción documentados públicamente, una experiencia que fue abordada en la película Being Charlie, un proyecto de corte semiautobiográfico en el que padre e hijo trabajaron juntos.

Las autoridades no han revelado el posible móvil del crimen ni han detallado el arma presuntamente utilizada. Sin embargo, allegados a la familia indicaron que Rob y Nick Reiner habrían tenido una discusión durante una fiesta navideña celebrada el sábado en la residencia del presentador Conan O´Brien, aunque no se ha precisado el origen del desacuerdo.

Según una fuente policial citada bajo condición de anonimato, Nick Reiner, quien residía en la casa de huéspedes de sus padres, se hospedó en un hotel de Santa Monica el domingo, horas después de los hechos. El personal del establecimiento confirmó su estadía y la presencia policial desde ese día.

El caso continúa bajo investigación mientras avanzan los procedimientos judiciales.