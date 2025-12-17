Selton Mello y el giro inesperado del remake de "Anaconda"

El actor brasileño Selton Mello forma parte del elenco de "Anaconda", una comedia que mezcla meta-cine y amistad en la selva. ( FUENTE EXTERNA )

El actor y cineasta brasileño Selton Mello atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera internacional.

Tras el reconocimiento obtenido por "Sigo aquí", la película de Walter Salles que lo llevó a la temporada de premios, Mello da un giro inesperado y se adentra en el terreno de la comedia y el cine de género con "Anaconda" (2025), una meta-secuela que revisita la franquicia desde el humor, la nostalgia y la amistad masculina.

En esta nueva versión, dirigida por Tom Gormican, Mello interpreta a Santiago Braga, un cuidador de serpientes que se cruza con un grupo de amigos de mediana edad, interpretados por Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn y Thandiwe Newton, decididos a rehacer su película favorita de los años noventa. Lo que comienza como un proyecto amateur pronto se transforma en una experiencia caótica cuando una anaconda real aparece en escena.

Un personaje lleno de capas y una invitación inesperada

Según cuenta Mello, su llegada al proyecto se dio en un contexto poco habitual. "Tom Gormican, en medio de la campaña para el Óscar de Walter Salles, apareció con esta posibilidad y me encantó la idea de hacer este personaje que es fantástico y lleno de capas y posibilidades", explica el actor.

Ese carácter múltiple fue clave para que aceptara el rol. "Es gracioso, pero también es raro, excéntrico, y me encantan estos tipos de personajes", añade, destacando además la experiencia de compartir set con actores como Jack Black y Steve Zahn, a quienes define como "grandes actores y grandes personas".

Lejos de ser un simple remake, "Anaconda" juega conscientemente con su propio legado. La película es, al mismo tiempo, una comedia de aventuras, una historia sobre la amistad y una reflexión meta-cinematográfica sobre el acto de hacer cine.

Comedia, drama y la mirada del director

Aunque internacionalmente se le asocia más con papeles dramáticos, la comedia no es un territorio ajeno para Selton Mello. Su carrera en Brasil ha transitado durante años entre el humor popular y el cine independiente, una mezcla que considera fundamental para su desarrollo creativo.

"En Brasil yo siempre intenté esta mezcla de comedia de gran público y también cine más experimental, indie", señala. "No es una novedad en mi vida hacer comedia. Me encanta hacer drama y comedia. Yo soy director también, y trabajar distintos géneros es bueno para ejercitar la imaginación y la creatividad".

Esa doble condición de actor y director le permite observar el proyecto desde una perspectiva más amplia. En "Anaconda", ese enfoque se traduce en una complicidad evidente entre el elenco y una libertad creativa que potencia el tono absurdo y entrañable de la historia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/17/selton-mello-2-fa1028df.jpg

Una película sobre hacer películas

Uno de los aspectos más singulares del filme es su estructura narrativa. Mello subraya que se trata de una obra consciente de sí misma: "Es una película sobre una película. Estamos viendo amigos haciendo una película, y cuando estás viendo esta película, hay más películas dentro de la propia película".

Para el actor, esa idea es lo que conecta con el público.

"Es muy original, muy inteligente, llena de acción, divertida, con locura y peligro, un poco de terror también", explica. Pero, por encima de todo, destaca su componente emocional: "Lo más importante es que está llena de corazón. Es muy real, muy de amigos con sueños. Es como un regalo de Navidad".

Aunque conocía la "Anaconda" original de 1997, principalmente por fragmentos vistos en televisión, Mello asegura que esta nueva versión se siente completamente distinta. "Ahora hicimos esta que es totalmente original y divertida. Creo que la audiencia va a encantarse", afirma.

Trabajo en equipo y conexión con el público

La experiencia de compartir escena con figuras como Jack Black y Paul Rudd fue, según Mello, uno de los grandes atractivos del proyecto. "Fue una buena onda porque son grandes actores y grandes personas también. Vivimos momentos muy graciosos juntos, cambiamos ideas, culturas, ideas para la vida", recuerda.

Ese espíritu colectivo se refleja tanto dentro como fuera de la pantalla, reforzando el tema central del filme: la amistad como refugio frente al paso del tiempo y las frustraciones de la adultez.

Al dirigirse al público dominicano, país que recuerda con cariño tras una visita a Punta Cana, Mello resume el espíritu de la película con una invitación clara.

"Vayan al cine porque es una experiencia muy buena para ver con la gente, con los amigos, con la familia. Es reírse, divertirse y salir con el corazón lleno", agrega.

Con "Anaconda", Selton Mello demuestra que su carrera no se rige por etiquetas ni expectativas. Ya sea en el drama más íntimo o en la comedia más desbordada, su apuesta sigue siendo la misma: historias con humanidad, humor y un profundo amor por el cine.