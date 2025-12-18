×
Estrenos
Estrenos

"Avatar: Fire and Ash" domina los estrenos con la épica visión de James Cameron

"King of Kings" regresa para ofrecer una animada reflexión espiritual sobre el amor, la redención y el poder de las historias

Expandir imagen
"Avatar: Fire and Ash" domina los estrenos con la épica visión de James Cameron
Esta semana el cine se divide entre el fuego de Pandora y la luz de la fe, con dos estrenos que apelan tanto al asombro visual como a la emoción más profunda. (20TH CENTURY STUDIOS/TSG ENTERTAINMENT/LIGHTSTORM ENTERTAINMENT)

La cartelera de esta semana llega marcada por contrastes poderosos: el fuego de la guerra y la luz de la fe. James Cameron regresa con "Avatar: Fire and Ash", una aventura visualmente deslumbrante que lleva a la familia Sully a los límites del dolor y la resistencia en un Pandora más dividido que nunca.

A su vez, "King of Kings" nos transporta al corazón de una historia atemporal donde un padre y su hijo descubren la vida de Jesús desde la inocencia infantil.

Con voces de lujo y animación artesanal, esta cinta demuestra que, incluso en tiempos de ruido y caos, las historias de esperanza aún tienen un lugar en el cine.

Avatar: Fire and Ash

En "Avatar: Fire and Ash" (2025), James Cameron lleva la epopeya de Pandora a un territorio más oscuro y desafiante. La historia se sitúa un año después de "Avatar: The Way of Water", con la familia Sully enfrentando el dolor por la pérdida de Neteyam y un nuevo conflicto que amenaza su mundo.

Esta vez, el peligro no viene solo de los humanos, sino también del propio planeta: el Pueblo de las Cenizas, un clan Na´vi guerrero liderado por Varang (Oona Chaplin), que abraza el fuego como símbolo de poder y supervivencia.

El filme, protagonizado por Sam Worthington, Zoé Saldaña, Sigourney Weaver y Stephen Lang, combina acción, emoción y reflexión sobre el ciclo de la venganza.

Con una narrativa más introspectiva y tonos visuales que contrastan el fuego y el agua, Cameron explora los límites de la unidad entre los Na´vi. La película "Avatar: Fire and Ash" es una hazaña técnica filmada en Nueva Zelanda con innovadora captura de movimiento submarina.

The King of Kings

La aclamada película animada "King of Kings" vuelve a los cines en 2025, ofreciendo una experiencia espiritual y familiar que redescubre la historia de Jesucristo con una mirada fresca y profundamente humana.

Escrita y dirigida por Seong-ho Jang, e inspirada en el libro infantil escrito por Charles Dickens, la cinta combina animación de alta calidad con una narrativa íntima sobre el amor, la fe y la conexión entre padre e hijo.

Con las voces de Mark Hamill, Pierce Brosnan y Kenneth Branagh, la película presenta a un Dickens que, en su intento por acercarse a su hijo Walter, le narra la vida de Jesús.

Lo que empieza como un simple cuento se convierte en un viaje visual y emocional donde el niño presencia los milagros y sacrificios del Mesías. Producida por Angel Studios, "King of Kings" es una reflexión sobre la esperanza y la redención contada con ternura y asombro.

Este filme invita al público de todas las edades a revivir la historia más grande jamás contada.

Escritor y periodista con más de 10 años de experiencia en las áreas del periodismo y escritura creativa.