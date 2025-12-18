"Avatar: fuego y cenizas" llega a la República Dominicana

Sam Worthington y Zoe Saldaña retoman sus roles como Jake Sully y Neytiri en "Avatar: Fuego y Cenizas", ya en cines. ( FUENTE EXTERNA )

"Avatar: Fuego y Cenizas", la nueva entrega de la saga cinematográfica creada por el director James Cameron, regresa al público al universo de Pandora con una historia centrada en el conflicto, la pérdida y la supervivencia, acompañada de un despliegue técnico de alto nivel.

Protagonizada por Sam Worthington como Jake Sully y Zoe Saldaña como Neytiri, la película continúa la historia de la familia Sully semanas después de los acontecimientos de "Avatar: El Camino del Agua".

La trama profundiza en el impacto de la guerra y en la forma en que padres e hijos enfrentan el cambio y la pérdida.

Entre las principales novedades de esta entrega se presentan los Comerciantes del Viento, un grupo nómada que se desplaza por los cielos de Pandora, y el Pueblo de las Cenizas, una comunidad afectada por la actividad volcánica que ha desarrollado una relación distante y desconfiada con Eywa, la fuerza espiritual que conecta toda la vida del planeta. Estos nuevos grupos aportan una mirada más compleja y oscura al universo Avatar.

El reparto incluye además a Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis y Giovanni Ribisi, entre otros. La producción vuelve a contar con el trabajo de Weta FX, responsable de los efectos visuales y la captura de interpretación, con más de tres mil planos de efectos visuales.

La película destaca también por su detallado diseño de producción y vestuario, así como por su banda sonora original, compuesta por Simon Franglen, colaborador habitual de la saga.

"Avatar: Fuego y Cenizas" ya se encuentra en cartelera en todas las salas de Caribbean Cinemas.

Sobre la franquicia Avatar

La saga Avatar inició en 2009, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia. Su secuela, "Avatar: El Camino del Agua" (2022), reafirmó el impacto global de la franquicia. Con "Avatar: Fuego y Cenizas" (2025), James Cameron continúa expandiendo este universo cinematográfico, explorando nuevas culturas, conflictos y emociones en Pandora.