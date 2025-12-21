Cristiano Ronaldo acelera el rumbo a Hollywood con un fichaje bomba para "Fast & Furious 11"

El actor Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo formará parte del elenco de "Fast & Furious 11". ( FUENTE EXTERNA )

Cuando parecía que Cristiano Ronaldo ya lo había logrado todo dentro y fuera del fútbol, el portugués vuelve a sorprender.

Esta vez, lejos de los estadios y más cerca del rugido de los motores. El anuncio ha caído como un auténtico bombazo: CR7 formará parte del elenco de Fast & Furious 11, la próxima -y supuestamente última- entrega de una de las sagas más taquilleras de la historia del cine.

La noticia la confirmó nada menos que Vin Diesel, productor y alma de la franquicia, a través de sus redes sociales.

Una foto juntos, sonrisas cómplices y pulgar arriba bastaron para incendiar internet. "Todo el mundo se pregunta si él va a estar en la saga... y sí, es real. Tenemos un papel para él", escribió el actor, dejando claro que los guionistas ya han creado un rol a la medida del futbolista.

También Tyrese Gibson, actor de la saga "Fast & Furious", compartió a través de su cuenta de X la bienvenida que le dieron al futbolista Cristiano Ronaldo: ¡Bienvenido a la familia, Cristiano!

De los superdeportivos al set de rodaje

Si algo define a Cristiano Ronaldo, además de su obsesión por la excelencia, es su pasión por los coches deportivos de lujo. Su garaje es prácticamente un museo de alta velocidad, así que su desembarco en Fast & Furious parece casi natural.

Y si a eso le sumamos su viejo anhelo de convertirse en actor, el resultado es una combinación perfecta.

Aunque nunca ha escondido su interés por el cine, este paso marca un antes y un después en su carrera. A finales de 2019, el propio Ronaldo confesaba que actuar en una película era uno de sus sueños para cuando colgara las botas.

Hoy, con 40 años y una carrera legendaria a sus espaldas, ese deseo empieza a materializarse... y por todo lo alto.

Además, este debut no llega solo. Hace apenas unos meses, el delantero fundó su propia productora audiovisual, URMARV, junto al director británico Matthew Vaughn (X-Men: Primera Generación, Kingsman).

"Este es un capítulo emocionante para mí", dijo entonces Cristiano, dejando claro que su ambición va mucho más allá del césped.

¿Qué sabemos de Fast & Furious 11?

Han pasado más de dos años desde el estreno de Fast X y la expectación por la nueva entrega no deja de crecer. Todo apunta a que Fast & Furious 11 será el gran cierre de la saga, iniciada en 2001 bajo el nombre de A todo gas.

Universal Pictures planea su estreno para la primavera de 2027, aunque antes deberán resolverse varios detalles clave.

Vin Diesel ha sido claro con sus condiciones para volver a arrancar motores: la historia debe regresar a Los Ángeles, las carreras callejeras deben recuperar protagonismo y, de algún modo, el personaje de Brian O´Conner, interpretado por el fallecido Paul Walker, debe estar presente.

Para ello, la tecnología CGI podría jugar un papel fundamental. "Reuniremos de nuevo a Dom y Brian. Es lo que quieren los fans", aseguró el actor.

En ese contexto, la llegada de Cristiano Ronaldo añade aún más atractivo a una película que ya promete emociones fuertes, nostalgia y mucha adrenalina.

De leyenda del fútbol a estrella de Hollywood, CR7 demuestra que siempre hay nuevos sueños por cumplir... incluso a toda velocidad.