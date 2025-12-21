Muere a los 46 años el actor James Ransone; autoridades determinan suicidio

El actor James Ransone, conocido por sus participaciones en la serie The Wire y la película It: Capítulo dos, fue encontrado muerto en su residencia. ( FUENTE EXTERNA )

El actor estadounidense James Ransone, conocido por sus participaciones en la serie The Wire y la película It: Capítulo dos, falleció a los 46 años. La información fue confirmada por el portal TMZ.

De acuerdo con el sitio web del forense del condado de Los Ángeles, la causa de la muerte fue declarada suicidio.

La información de TMZ precisa que el Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a una residencia tras recibir una llamada, y posteriormente realizó un informe de investigación de la muerte y descartó que se tratara de un acto delictivo.

Ransone inició su carrera a principios de la década de 2000 con apariciones en series como Ed y Third Watch.

Su mayor papel que le dio notoriedad fue su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire, donde participó en 12 episodios. Su actuación fue valorada por la crítica y el personaje se convirtió en uno de los más recordados de la serie.

En su filmografía también figuran trabajos en CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice, la película Tangerine y It: Capítulo dos, basada en la obra de Stephen King.

Recientemente, participó en The Black Phone y The Black Phone 2, esta última estrenada a principios de este año.

Sobre The Wire

The Wire es una aclamada serie de HBO que ofrece un retrato crudo y realista de la ciudad de Baltimore, explorando la guerra contra las drogas desde múltiples perspectivas: la policía, los traficantes, el sistema judicial, la política, la educación y los medios de comunicación, mostrando la complejidad, la corrupción y la difuminación entre el bien y el mal en sus instituciones y ciudadanos.

Cada temporada se enfoca en una institución diferente, revelando cómo están interconectadas y cómo fallan a la sociedad, especialmente a los más vulnerables, en una crónica de decadencia urbana y la lucha por la supervivencia.