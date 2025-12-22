×
El Güeso Films logra reconocimiento en los Premios La Silla

La productora obtuvo el galardón a Mejor Cortometraje con "Camina Ven", resultando ganadores por segundo año consecutivo

    El Güeso Films logra reconocimiento en los Premios La Silla
    Los productores de "Camino ven" Isaac Morantus y Viviana C. Sa´nchez, galardonados en Premios La Silla. (FUENTE EXTERNA)

    Desde el Cibao, la casa productora El Güeso Films continúa dando pasos firmes dentro del cine dominicano, con el respaldo del público a través de sus cortometrajes.

    En la más reciente edición de los Premios La Silla 2025, El Güeso Films obtuvo el galardón a Mejor Cortometraje con "Camina Ven", marcando así su segundo año consecutivo recibiendo este reconocimiento. En 2024, la productora ya había sido premiada en la misma categoría con el cortometraje "¿Que importa esa M?".

    Detalla una nota de prensa que "Camina Ven" ha sido ampliamente valorado por su sensibilidad narrativa y su mirada honesta, y además resultó ganador del concurso Keep Walking Films, iniciativa de Johnnie Walker que impulsa nuevas voces del cine dominicano.

    • El cortometraje fue realizado entre Bonao, Santiago y La Vega, con un equipo técnico y artístico mayoritariamente cibaeño, y contó con alianzas estratégicas con Mencía Films y Pulpo Post, claves en su proceso de producción y postproducción.
    Primer largometraje

    Con este nuevo reconocimiento, El Güeso Films anuncia que ya se encuentra en proceso de desarrollo de su primer largometraje, una producción concebida y producida desde el Cibao, reafirmando su "compromiso con el crecimiento del cine regional y con la creación de historias auténticas dentro del panorama audiovisual dominicano".

    Los productores principales, Isaac Morantus y Viviana C. Sánchez, expresaron sentirse profundamente orgullosos de este logro, el cual consideran un reflejo del esfuerzo colectivo del equipo y de la capacidad creativa que se está gestando desde el Cibao.

