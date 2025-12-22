Fallece Dianne Holechek, primer gran amor y exesposa de Chuck Norris

Dianne Holechek, la primera esposa de Chuck Norris y compañera de vida desde su juventud, falleció a los 84 años en su residencia de Texas. La noticia fue confirmada por su hijo mayor, Mike Norris, quien indicó que su madre murió de forma pacífica tras una prolongada batalla contra la demencia.

"Estamos agradecidos de que ya no esté sufriendo. Era la mejor madre. Tuvimos muchísima suerte de tenerla", expresó en declaraciones recogidas por medios estadounidenses.

Dianne y Chuck Norris se conocieron a finales de la década de 1950 cuando ambos eran estudiantes de secundaria en Torrance, California. Su relación comenzó siendo adolescentes y culminó en matrimonio en diciembre de 1958, cuando él tenía 18 años y ella apenas 17.

A lo largo de tres décadas juntos, formaron una familia y tuvieron dos hijos: Mike Norris, hoy actor y director, y Eric Norris, quien más tarde incursionó como piloto profesional de Nascar.

Los éxitos de Norris

Durante los años de matrimonio, Dianne fue testigo directo del ascenso meteórico de Norris, primero como campeón de artes marciales y luego como una de las grandes estrellas del cine de acción de los años setenta y ochenta.

Estuvo a su lado mientras consolidaba una carrera marcada por títulos emblemáticos del género y, más adelante, por su popularidad televisiva. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de dificultades.

A comienzos de los años sesenta, Norris tuvo una hija con otra mujer mientras servía en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un episodio que marcó profundamente la vida familiar.

La pareja se separó en 1988 y formalizó su divorcio un año después, poniendo fin a más de 30 años de matrimonio. A pesar de la ruptura, Dianne mantuvo un perfil discreto y alejado del foco mediático, centrando su vida en su familia.

Con su fallecimiento, se cierra un capítulo fundamental en la historia personal de Chuck Norris: el de la mujer que lo acompañó desde sus primeros pasos, mucho antes de que se convirtiera en un ícono del cine de acción y la cultura popular.