Hollywood en alerta ante posible huelga por acuerdo entre Netflix y Warner

Ahora los actores volverían a la posibilidad de una huelga por un eventual acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery. ( AP/ARCHIVO )

El sindicato de actores de Hollywood no descarta convocar una nueva huelga ante la posible fusión entre Netflix y Warner Bros. Discovery, una operación que ha encendido las alarmas dentro de la industria del entretenimiento por su eventual impacto en los salarios, los empleos y los pagos residuales.

De acuerdo con el medio neoyorquino, fuentes cercanas a la cúpula sindical indicaron que la Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) estaría organizando internamente una estrategia para oponerse al acuerdo, incluyendo la conformación de un equipo especial dedicado a analizar y enfrentar el proceso de integración empresarial.

Las preocupaciones del gremio se centran en que la unión de ambas compañías podría concentrar un poder excesivo en el mercado del entretenimiento, debilitando la capacidad de negociación de los actores y acelerando la reducción de los pagos residuales, ingresos que muchos intérpretes utilizan como sustento entre proyectos.

Según reveló el diario estadounidense The New York Post, aunque por el momento no existe una votación formal ni un calendario definido para una paralización de labores, fuentes citadas por The New York Post aseguran que una huelga "no está fuera de la mesa" si las negociaciones avanzan sin atender los reclamos del sindicato. La oposición, añadieron, podría intensificarse durante el primer trimestre de 2026.

Impacto de la fusión en la industria del entretenimiento

SAG-AFTRA representa a unos 160,000 trabajadores del sector audiovisual en Estados Unidos. Cualquier acción colectiva tendría un impacto inmediato en la producción de películas y series, con repercusiones para estudios, plataformas de streaming y audiencias a nivel global.

En una declaración oficial recogida por el medio, una portavoz del sindicato explicó que la organización aún no ha fijado una posición definitiva sobre la fusión. "El acuerdo requiere una revisión y un análisis cuidadosos. Cualquier postura que adoptemos estará basada en los mejores intereses de nuestros miembros", señaló.

La posible operación otorgaría a Netflix el control de un amplio catálogo de contenidos, incluyendo las producciones de HBO, el archivo cinematográfico de Warner Bros. y las propiedades de DC Comics. El acuerdo, anunciado a principios de diciembre, valora los activos de streaming y estudios de Warner Bros. Discovery en aproximadamente 72,000 millones de dólares.

Preocupaciones regulatorias y antecedentes de huelga

El tema también ha despertado inquietudes regulatorias. Analistas citados por *The New York Post* advierten que la nueva empresa podría concentrar alrededor del 35 % del tiempo total de consumo en plataformas de streaming, lo que colocaría la fusión bajo el escrutinio de las autoridades antimonopolio tanto en Estados Unidos como en Europa.

La industria aún recuerda la huelga de actores de 2023, la más prolongada en la historia del sector, que paralizó durante meses numerosas producciones cinematográficas y televisivas.

Ese antecedente refuerza la preocupación de estudios y plataformas ante la posibilidad de un nuevo conflicto laboral de gran escala si prospera la fusión entre Netflix y Warner Bros. Discovery.