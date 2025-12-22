Un comentario de Zoe Saldaña llevó a James Cameron a reescribir el final de Avatar 3

La actriz estadounidense Zoe Saldana posa durante una sesión fotográfica para el estreno europeo de "Avatar: Fuego y Ceniza" en la sala de conciertos Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, el 5 de diciembre de 2025. ( AFP )

Las observaciones creativas de Zoe Saldaña influyeron de forma directa en el resultado final de Avatar: Fire and Ash, según confirmó el director James Cameron a la revista Variety.

Sus observaciones durante el rodaje llevaron a cambios narrativos que reforzaron el clímax de la película y devolvieron un elemento clave de la saga al centro de la historia.

Cameron explicó que, al revisar un primer montaje del filme, detectó que el cierre no terminaba de funcionar. En ese proceso reapareció una ausencia que también había sido señalada por los seguidores de la franquicia: Toruk Makto, la criatura alada asociada al liderazgo de Jake Sully en la primera Avatar, no figuraba en la nueva entrega ni había aparecido en The Way of Water. El director había previsto introducir ese regreso en una secuela posterior.

El giro llegó tras una nota de personaje planteada por Saldaña. La actriz consideró que Neytiri tenía un rol pasivo en decisiones clave y que la historia recaía en exceso sobre Jake. A partir de ese planteamiento, Cameron reescribió varias escenas para que Neytiri tuviera un papel activo en el desarrollo del conflicto y fuera quien impulsara a Jake a actuar en nombre de su pueblo.

Ese ajuste cambió el sentido del regreso de Toruk Makto. En lugar de una aparición sorpresiva, la secuencia pasó a representar una decisión consciente y compartida por la pareja protagonista.

El director señaló que el cambio añadió coherencia emocional, reforzó el peso dramático de la batalla final y creó un paralelismo directo con el desenlace de la primera película.

La modificación implicó rodar nuevas escenas y descartar otras ya filmadas, pero Cameron afirmó que el resultado justificó el esfuerzo. Según indicó, el elenco reaccionó positivamente a la nueva versión del final y consideró que el arco de Neytiri ganó fuerza y claridad.

Avatar: Fire and Ash se estrenó el 19 de diciembre de 2025 y debutó con 88 millones de dólares en taquilla doméstica y 345 millones a nivel global. Más allá de los números iniciales, Cameron destacó que los cambios impulsados por Saldaña ayudaron a consolidar la historia y a fortalecer uno de los momentos clave de la película.