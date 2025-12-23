Avengers: Doomsday devuelve a Steve Rogers y pone en duda su final feliz en Endgame

Chris Evan volverá a interpretar al héroe Capítán América en "Avengers: Doomsday". ( © 2015 - WALT MARVEL STUDIOS )

El Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a ocupar el centro de la conversación global con el estreno del primer teaser de "Avengers: Doomsday", una película que no solo marcará el inicio del clímax de la Saga del Multiverso, sino que confirma una noticia que pocos esperaban: Chris Evans regresa como Steve Rogers, el Capitán América original.

La revelación ha generado entusiasmo, sorpresa y también cierta inquietud entre los fans, que creían haber presenciado el cierre definitivo del arco del personaje en "Avengers: Endgame".

Un teaser íntimo para un regreso monumental

A diferencia de otros avances cargados de acción, el teaser de "Avengers: Doomsday" apuesta por un tono contenido y nostálgico.

Vemos a Steve Rogers en un entorno doméstico, lejos del campo de batalla: una casa tranquila, una bicicleta apoyada en la entrada, el viejo uniforme del Capitán América guardado con cuidado y, finalmente, un giro inesperado que ha disparado las teorías: Steve aparece cargando a un bebé.

La escena no solo confirma que Rogers construyó una vida después de "Endgame", sino que plantea una nueva dimensión emocional para el personaje. Aunque Hayley Atwell no aparece directamente en el teaser, todas las pistas, incluido un anillo de bodas, apuntan a que Peggy Carter sigue siendo una pieza clave en esta historia.

¿Qué salió mal después de "Endgame"?

Uno de los grandes motores del debate es la relación entre el final de "Avengers: Endgame" y los eventos que conducirán a "Doomsday".

En aquella película, Steve viajó por el tiempo para devolver las Gemas del Infinito y decidió quedarse en el pasado para vivir junto a Peggy, creando una línea temporal alterna. Durante años, los fans asumieron que ese sacrificio tuvo un final feliz.

Ahora, Marvel parece sugerir que esa decisión pudo haber tenido consecuencias catastróficas. Las teorías más populares indican que la permanencia de Steve en una línea alterna habría provocado una incursión, un choque entre realidades que amenaza con destruir universos enteros.

Este evento sería el detonante que lleva al nuevo villano del UCM, Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., a intervenir en el multiverso.

El multiverso, las variantes y la sombra de "Secret Wars"

El contexto multiversal abre aún más posibilidades. Tras lo visto recientemente en "Deadpool & Wolverine", no se descarta que el Steve Rogers del teaser no sea exactamente el mismo que conocemos, sino una variante de otra realidad.

Incluso se ha especulado con un giro más oscuro: ¿y si este Steve es, en realidad, una figura ambigua o incluso una amenaza?

Todas estas ideas conectan directamente con "Secret Wars", el evento en el que se inspiran "Doomsday" y su secuela, "Avengers: Secret Wars" (2027).

En los cómics, la destrucción del multiverso da paso a un reinicio radical del statu quo, lo que sugiere que el UCM que veremos al final de esta saga podría ser muy distinto al que conocemos hoy.

Steve Rogers, Sam Wilson y una herencia compleja

El regreso de Evans también ha reavivado el debate sobre el lugar de Sam Wilson dentro del UCM. Tras recibir el escudo en "Endgame" y protagonizar "Captain America: Brave New World", Sam es oficialmente el Capitán América actual.

El teaser deja claro un detalle importante: el mensaje final dice "Steve Rogers regresará", no "Capitán América regresará", lo que sugiere que Marvel no pretende deshacer el legado de Sam.

Aun así, la presencia de Steve en la película más ambiciosa del estudio desde "Endgame" inevitablemente eclipsa a otros personajes y pone a prueba el equilibrio narrativo que Marvel ha intentado construir en los últimos años.

Nostalgia, riesgo e inevitabilidad

El retorno de Chris Evans puede verse como una jugada arriesgada, pero también como una decisión casi inevitable. Marvel conoce el poder de la nostalgia y sabe que figuras como Steve Rogers siguen siendo un ancla emocional para millones de espectadores.

Al mismo tiempo, reabrir una historia que tuvo un cierre tan satisfactorio implica un riesgo creativo considerable.

Por ahora, "Avengers: Doomsday" se perfila como una película de transición donde la felicidad ganada por Steve Rogers se ve interrumpida por una amenaza mayor.

Todavía es temprano para saber si el regreso estará plenamente justificado, pero el teaser deja claro algo: el multiverso está en peligro otra vez, y Steve Rogers, le guste o no, está listo para hacer esto todo el día... una vez más.