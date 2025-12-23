Zoé Saldaña: "Le tengo mucho cariño a Neytiri y a su corazón rebelde"

La actriz Zoé Saldaña en la alfombra roja de la premier europea de la película "Avatar: Fire and Ash". ( FUENTE EXTERNA )

Pandora vuelve a latir en la pantalla grande con el estreno de Avatar: Fire and Ash, y lo hace desde un lugar más íntimo, más herido.

La historia comienza pocas semanas después de los acontecimientos de Avatar: el camino del agua, cuando la familia Sully sigue viviendo entre los arrecifes junto al clan Metkayina, pero nada es igual.

La muerte de Neteyam ha dejado una marca imposible de borrar, y cada miembro de la familia intenta seguir adelante como puede.

Contra la guerra y la intolerancia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/3248b0010v0800le1131-4c4638ae.jpg

Pero si hay un personaje que atraviesa esta historia con una intensidad visceral, es Neytiri.

Zoé Saldaña vuelve a ponerse en la piel de la guerrera na´vi, ahora marcada por el duelo y con una fe profundamente sacudida, una transformación emocional que define el arco de su personaje en esta nueva entrega.

Pero esa implicación no se limitó a la interpretación, ya que sus observaciones durante el rodaje influyeron directamente en la construcción del relato: a partir de sus aportes, James Cameron reescribió varias escenas para reforzar el clímax de la película y devolver al centro de la historia un elemento clave de la saga, otorgando a Neytiri un rol más activo en el conflicto y convirtiéndola en el motor que impulsa a Jake a actuar en nombre de su pueblo.

Saldaña ha reflexionado en varias entrevistas sobre la vigencia del mensaje de Avatar en un contexto global marcado nuevamente por la guerra y la intolerancia.

Según la actriz, la saga de Cameron utiliza la ficción para poner frente al espectador una realidad incómoda y recordarle que la paz no es una idea abstracta, sino una responsabilidad individual y colectiva.

Y en ese sentido subraya que el verdadero cambio comienza en cada persona, en una lucha interior que se refleja en personajes como Neytiri, y que solo desde ahí es posible aspirar a un mundo más justo y pacífico.

Zoé habla también del momento más vulnerable que ha vivido su personaje desde que conocimos Pandora. Porque, lejos de la guerrera inquebrantable, Neytiri comienza esta nueva historia emocionalmente al límite.

"No creo que Neytiri quiera estar donde está al comienzo de esta película. Creo que está apenas pendiendo de un hilo. Su corazón está lleno de dolor y ya no tiene respuestas", revela la actriz.

Corazón en crisis

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/3101a0030v0485le1263-08d21aea.jpg

La pérdida de su hijo no solo la sumerge en el luto, sino que quiebra sus certezas más profundas.

Según Saldaña, Neytiri creía tener claro su camino, sus creencias y su fe. "Pensaba que sabía lo que necesitaba, que el amor lo vencería todo. Pero ahora siente que no va a poder superarlo".

Por primera vez, la espiritualidad que siempre la sostuvo se ve puesta a prueba.

Saldaña también reflexiona sobre el vínculo personal que tiene con el personaje.

"Le tengo mucho cariño a Neytiri. Creo que a todos nos encantaría tener un corazón rebelde como el de ella. Es una joven a quien, lamentablemente, le planificaron la vida. Era hija de una tsahik y un olo´eyktan, así que, básicamente, tenía sangre real, y con eso vino un gran peso sobre sus hombros: cumplir con algo para lo que no estaba preparada. Y parte de tener un corazón rebelde significa que encontró el amor en el lugar más inesperado: en este humano que llegó en la forma de un avatar".

Ese corazón fue el que la lleva a desafiar el destino que otros habían planeado para ella, a amar sin concesiones y a mantenerse firme en sus convicciones.

"Neytiri es justo el tipo de persona que quiero ser en cuanto a mantenerse firme en lo que uno cree, luchar por lo que uno cree y tratar de ser uno mismo", añade.

Sin embargo, en Avatar: Fire and Ash, ese espíritu rebelde enfrenta una batalla distinta: la de seguir adelante cuando el dolor parece más fuerte que la esperanza.

A través de Neytiri, James Cameron explora qué ocurre cuando incluso los más valientes dudan.

Y es justamente esa vulnerabilidad, revelada en las palabras de Zoé Saldaña, la que convierte a Neytiri en el corazón emocional de esta nueva etapa de la saga.

Con su estreno en los cines, Avatar: Fire and Ash propone una experiencia más introspectiva, donde la épica convive con el silencio del duelo.

Y en ese viaje, la Neytiri de Zoé Saldaña se convierte en el alma de la historia: una guerrera que ya no pelea solo contra enemigos externos, sino contra el miedo de no tener fuerzas para volver a creer.

Al final, como dice su creador, James Cameron, esta es una película de aventuras y acción, sí, pero también una invitación a sentir a través de lo fantástico.

Y en ese viaje, la voz y el corazón de Zoé Saldaña resuenan con más fuerza que nunca.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/screen-shot-2025-12-17-at-102904-am-1c6a1b32.png

Avatar domina la taquilla de las salas de cine Por ahora, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron, ha dominado la taquilla en su primer fin de semana en salas, con 345 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Aunque la cifra queda todavía muy lejos de los 749 millones conseguidos por la primera entrega en 2009, este es un buen comienzo si tenemos en cuenta que las películas de Avatar permanecen mucho tiempo en los cines, lo que favorece las grandes taquillas finales. El primer Avatar se mantuvo siete semanas como la película más taquillera y consiguió una recaudación de 2,923 millones de dólares, lo cual la sitúa en el número uno de la historia. La segunda es la tercera de mayor recaudación con 2,343 millones, tras siete semanas como número uno.