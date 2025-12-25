"Anaconda" se estrena en RD con risas, terror y aventura

Jack Black y Paul Rudd protagonizan "Anaconda", el remake que llega entre los estrenos de la semana. ( COLUMBIA PICTURES - © COLUMBIA PICTURES )

La cartelera de la semana del 25 de diciembre llega marcada por el contraste perfecto entre adrenalina y diversión. "Anaconda" (2025) se posiciona como el gran estreno de la temporada, combinando comedia, horror y aventura en un metarreinicio que juega con la nostalgia noventera y una amenaza tan absurda como letal.

En un tono más ligero y familiar, "Spongebob Movie: Search for Squarepants" ofrece una alternativa animada ideal para todos los públicos. La nueva aventura de Bob Esponja apuesta por el humor clásico de la serie y una historia de valentía submarina, convirtiéndose en el complemento perfecto para una semana navideña llena de opciones.

Anaconda

"Anaconda" (2025) regresa a la pantalla grande como un audaz metarreinicio que mezcla comedia, horror y aventura, reinterpretando el espíritu del filme de 1997 desde una mirada autoconsciente y contemporánea.

Dirigida por Tom Gormican y escrita junto a Kevin Etten, la película juega con la nostalgia mientras la subvierte, convirtiendo el recuerdo de un clásico noventero en el detonante de una pesadilla inesperadamente real.

La historia sigue a Doug y Griff, amigos de toda la vida interpretados por Jack Black y Paul Rudd, quienes atraviesan una crisis de mediana edad y deciden rehacer su película favorita de juventud: Anaconda.

Acompañados por otros viejos amigos, viajan a la selva amazónica con la intención de filmar un remake amateur que les devuelva la emoción perdida. Sin embargo, el proyecto pronto se desmorona cuando descubren que una anaconda gigante real los acecha, transformando el rodaje en una desesperada lucha por la supervivencia.

Spongebob Movie: Search for Squarepants

"Spongebob Movie: Search for Squarepants" marca el regreso de Bob Esponja a la pantalla grande con una aventura animada que apuesta por el humor clásico de la serie y una escala épica mayor.

Estrenada en 2025 y dirigida por Derek Drymon, veterano del universo creado por Stephen Hillenburg, la película combina comedia, acción y fantasía submarina en una historia centrada en el valor, la amistad y el crecimiento personal.

En esta ocasión, Bob Esponja decide probar su valentía embarcándose en un peligroso viaje a las profundidades del océano para enfrentarse nada menos que al temible Holandés Errante.

Lo que comienza como una misión impulsiva pronto se transforma en una travesía por el Inframundo marino, llena de criaturas extrañas, situaciones absurdas y retos que pondrán a prueba su optimismo inquebrantable. A su lado regresan icónicos personajes como Patricio, Calamardo y Don Cangrejo, mientras nuevas voces se suman a la aventura.

Leer más Selton Mello y el giro inesperado del remake de "Anaconda"