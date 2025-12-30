El cine dominicano generó RD$297 millones y 2,206 empleos en 2025

Afiche de A tiro limpio, película dirigida por Jean Guerra, parte de la producción cinematográfica dominicana reciente. ( FUENTE EXTERNA )

La actividad cinematográfica dominicana cerró 2025 consolidada como un sector productivo con retornos económicos medibles, estabilidad regulatoria y capacidad sostenida de generación de empleo, afianzándose como una industria estratégica dentro de la economía nacional.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Cine (Dgcine), durante el año se validaron 103 proyectos audiovisuales, los cuales generaron 2,206 empleos directos, 21,321 noches de hotel y una recaudación fiscal superior a RD$297 millones en impuestos directos e indirectos.

De ese monto, RD$76.2 millones correspondieron al Impuesto sobre la Renta (ISR) y RD$220.8 millones al ITBIS.

Estos resultados fortalecieron encadenamientos clave en sectores como turismo, transporte, hotelería, servicios y economía creativa, evidenciando el impacto transversal del cine dentro del aparato productivo nacional.

"Cuando una política pública combina reglas claras y visión de largo plazo, el resultado es una industria que genera retorno económico y confianza para invertir", señaló Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine.

Ajustes normativos y acceso a incentivos

De acuerdo con un una nota de prensa enviada a Diario Libre, en el ámbito normativo, durante 2025 se implementaron ajustes orientados a una mayor equidad y acceso a los incentivos, incluyendo la actualización de medidas regulatorias para proyectos de ópera prima y la aplicación de topes presupuestarios diferenciados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/tiguere-2fdaa37f.jpg Una de las producciones estrenadas este año.

Estas disposiciones favorecieron la entrada de nuevos productores y directores, la diversificación de proyectos y una distribución más equilibrada de los recursos públicos, fortaleciendo la previsibilidad del marco regulatorio del sector.

Crecimiento de audiencias y proyección internacional

El desempeño económico del cine dominicano estuvo acompañado por un crecimiento del 18.7 % en las audiencias locales, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, así como por una mayor presencia del país en festivales, mercados y espacios internacionales, lo que reforzó la visibilidad de la producción nacional y su posicionamiento como activo cultural y económico.

El desempeño del cine en 2025 confirma que la industria audiovisual dominicana opera bajo un modelo maduro, predecible y fiscalizado, alineado con los objetivos de crecimiento económico, diversificación productiva y fortalecimiento de la economía creativa, consolidándose como un sector estratégico para el desarrollo sostenible del país.