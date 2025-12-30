Zoe Saldaña escala al segundo puesto entre los actores más taquilleros de la historia

Zoe Saldaña se consolida como la segunda actriz más taquillera de la historia, tras superar en recaudación global a figuras como Samuel L. Jackson y Robert Downey Jr., impulsada por su participación en franquicias como Avatar y el Universo Marvel. ( FUENTE EXTERNA )

Zoe Saldaña se convirtió en la segunda intérprete más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial, tras superar a Samuel L. Jackson en el ranking histórico de recaudación, impulsada por el reciente estreno de "Avatar: Fuego y ceniza", tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron.

El nuevo capítulo de Avatar reafirmó el peso de Saldaña en la taquilla global y consolidó una carrera ligada a algunas de las franquicias más exitosas del cine contemporáneo. Con este ascenso, la actriz queda solo por detrás de Scarlett Johansson, quien continúa liderando la lista tras el impacto comercial de "Jurassic World: El renacer".

Saldaña ha sido una figura central en universos cinematográficos de gran alcance, no solo por su papel como Neytiri en Avatar, sino también por su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel como Gamora, dentro de la saga de Guardianes de la Galaxia.

Esta combinación de franquicias ha sostenido su presencia constante en producciones de alto rendimiento durante más de una década.

Top 10 de actores más taquilleros de la historia Posición Actor / Actriz Recaudación estimada (USD) 1 Scarlett Johansson +14,800 millones 2 Zoe Saldaña +14,700 millones 3 Samuel L. Jackson +14,600 millones 4 Robert Downey Jr. +14,300 millones 5 Chris Pratt +14,100 millones 6 Tom Cruise +12,600 millones 7 Chris Hemsworth +12,100 millones 8 Vin Diesel +12,000 millones 9 Dwayne Johnson +11,400 millones 10 Chris Evans +11,400 millones

A diferencia de otros actores del ranking, su posición se apoya en múltiples personajes dentro de distintos universos narrativos, lo que ha ampliado su impacto en la taquilla internacional . El desempeño de Avatar 3 refuerza esa trayectoria y confirma su lugar en la élite del cine comercial.

