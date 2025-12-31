2025, el año de Zoe Saldaña: "Y qué bonito fue"

La actriz Zoe Saldaña besa a su premio Óscar como mejor actriz de reparto, por su papel en "Emilia Pérez"´, el 2 de marzo de 2025. ( EFE/CAROLINE BREHMAN )

La actriz Zoe Saldaña compartió en su cuenta de Instagram un video en el que resume algunos de los momentos más significativos de su 2025, acompañado del mensaje: "Y qué año tan bonito fue".

La publicación recopila escenas de su vida profesional y personal, incluyendo jornadas de trabajo, viajes y momentos familiares.

El audiovisual fue recibido con miles de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron la cercanía y autenticidad que transmite la actriz en este recuento de fin de año.

Con este gesto, Saldaña marca el cierre de un año que resultó especialmente relevante en su carrera.

Durante 2025, la actriz mantuvo una fuerte presencia en la industria cinematográfica internacional gracias a su participación en proyectos de alto perfil, lo que reforzó su reconocimiento artístico y su proyección global.

El 2025 también quedó marcado como uno de los años más premiados en la carrera de Zoé Saldaña.

La actriz dominico-estadounidense arrasó en la temporada de premios al consagrarse como Mejor actriz de reparto en los principales galardones de la industria: Globos de Oro, Premios de la Crítica Cinematográfica, BAFTA, Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) y Premios Óscar, consolidando su posición como una de las intérpretes más influyentes del cine contemporáneo.

Best Supporting Actress Zoe Saldaña and Marco Perego x 97th Oscars



Photo Credit: John Shearer pic.twitter.com/qtNnX84e2T — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

A estos reconocimientos internacionales se sumó el respaldo de su país de origen.

En los Premios Soberano, Saldaña fue distinguida con el Gran Soberano, el máximo galardón del evento, además de recibir el premio a Mejor actriz destacada en el extranjero, un reconocimiento a su trayectoria, impacto global y representación del talento dominicano en la industria cinematográfica mundial.

El balance compartido en redes sociales refleja no solo un año de logros profesionales, sino también una etapa de gratitud y conexión personal, dejando un mensaje positivo de cara al nuevo año.

