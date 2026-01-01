Anthony Hopkins celebra 50 años de sobriedad y su cumpleaños 88 con un mensaje inspirador

Anthony Hopkins compartió ayer en Instagram un mensaje íntimo en el que celebró 50 años de sobriedad, en la antesala de su cumpleaños número 88. ( EFE )

El actor británico Anthony Hopkins celebró este jueves su cumpleaños número 88 con una reflexión que trascendió la fecha. Un día antes, el miércoles, el intérprete conmemoró un logro profundamente personal al compartir con sus más de seis millones de seguidores en Instagram que cumple 50 años de sobriedad.

En un video grabado en tono sereno y directo, Hopkins recordó que un 29 de diciembre de 1975 estuvo a punto de morir tras conducir bajo los efectos del alcohol y sufrir un apagón etílico. Ese episodio marcó el final de su relación con la bebida.

"Me estaba divirtiendo demasiado. Se llamaba alcoholismo", dijo, al relatar el momento en que comprendió que debía pedir ayuda.

El protagonista de El silencio de los corderos aprovechó el mensaje para dirigirse a quienes atraviesan situaciones similares. Les instó a revisar sus hábitos y a no minimizar los excesos. Aseguró que dejar el alcohol transformó su vida y le permitió avanzar con mayor claridad y sentido. "Elegid la vida", expresó, convencido de que fue la decisión que le permitió llegar hasta hoy.

Hopkins contó que aquella mañana despertó sin recordar dónde había dejado su coche ni cómo había llegado a casa. El temor a morir o a causar daño a otros fue determinante.

En sus memorias, Lo hicimos bien, chico, publicadas recientemente, describe ese instante como una revelación profunda, marcada por una voz interior que lo enfrentó a una elección definitiva entre vivir o morir.

El actor reconoce que el alcohol también afectó gravemente sus relaciones personales. En el libro aborda con franqueza la relación con su hija Abigail, fruto de su primer matrimonio con la actriz Petronella Barker, y admite que el distanciamiento sigue siendo una fuente de dolor. Dos años después de dejar de beber, intentó pedir perdón, aunque asume que no todas las heridas se cierran.

A sus 88 años, Anthony Hopkins mira atrás sin negar los errores, pero con la convicción de haber tomado la decisión correcta. Su mensaje, compartido en la antesala del Año Nuevo, se convirtió en una reflexión sobre responsabilidad, segundas oportunidades y la importancia de elegir la vida, incluso cuando hacerlo implica enfrentarse a uno mismo.