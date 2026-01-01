Recomendaciones de películas románticas para celebrar el Año Nuevo

La escena final de When Harry Met Sally, ambientada en la víspera de Año Nuevo, se convirtió en uno de los momentos más recordados del cine romántico. ( ARCHIVO )

El inicio de un nuevo año también se vive en la pantalla, y el cine romántico ha sabido convertir la Nochevieja y el Año Nuevo en escenarios ideales para hablar de amor, promesas, reencuentros y segundas oportunidades.

Desde comedias que celebran el caos de empezar de cero hasta clásicos donde un beso marca el destino de dos personas, estas películas encuentran en el cambio de año el momento perfecto para recordarnos que los nuevos comienzos rara vez son perfectos, pero casi siempre están cargados de esperanza.

El diario de Bridget Jones

Aunque muchos la colocan automáticamente en la lista de películas navideñas, esta cinta tiene su momento clave en Año Nuevo. Entre propósitos fallidos, inseguridades entrañables y situaciones tan incómodas como reales, Bridget nos recuerda que empezar de cero no significa hacerlo perfecto.

Una comedia romántica que celebra los nuevos comienzos tal como son: caóticos, honestos y llenos de esperanza. Disney+.

Algo para recordar

Clásica, elegante y profundamente romántica, comienza con un beso de Nochevieja que lo cambia todo. Deborah Kerr y Cary Grant interpretan a dos personas comprometidas con otros, pero unidas por una conexión imposible de ignorar.

Su pacto para reencontrarse meses después en lo alto del Empire State Building convierte el inicio del año en una promesa cargada de ilusión. Disney+.

When Harry Met Sally

Pocas películas han capturado la evolución del amor con tanta naturalidad como esta. Cuando Harry encontró a Sally utiliza el paso del tiempo -y varias Nocheviejas- para mostrarnos cómo cambian las personas, los sentimientos y las certezas.

La escena final, ambientada en la víspera de Año Nuevo, es ya parte de la historia del cine romántico. Ideal para despedir el año pensando en las conexiones reales. Apple TV.