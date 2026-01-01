Suspenso, música y terror en un cartelera encabezada por "The Housemaid"

Los estrenos de la semana incluyen a "The Housemaid", el filme más reciente de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. ( LIONSGATE/HIDDEN PICTURES/PRETTY DANGEROUS PICTURES )

La cartelera de esta semana llega marcada por el contraste de géneros y tonos, encabezada por The Housemaid, un thriller psicológico que combina misterio, erotismo y tensión doméstica. Su propuesta inquietante se impone como la opción más fuerte para el público que busca giros narrativos y actuaciones intensas.

En segundo plano, Song Sung Blue ofrece un respiro emocional con un drama musical centrado en el amor, la nostalgia y el poder de las canciones, mientras que Primate completa la oferta con terror puro y supervivencia extrema, ideal para quienes prefieren emociones más viscerales en la gran pantalla.

The Housemaid

Dirigida por Paul Feig y basada en la novela de Freida McFadden, la película sigue a Millie Calloway, interpretada por Sydney Sweeney, una joven marcada por un pasado turbulento que ve en un nuevo empleo la oportunidad de empezar de cero.

Ese nuevo comienzo llega cuando entra a trabajar como empleada doméstica para una pareja rica y aparentemente perfecta, encarnada por Amanda Seyfried y Brandon Sklenar. Sin embargo, lo que parece estabilidad pronto se transforma en un juego de manipulación, secretos y tensiones psicológicas, especialmente a través de Nina Winchester.

Song Sung Blue

"Song Sung Blue" es un drama musical que celebra el poder de la música para unir, sanar y también romper corazones. Dirigida y escrita por Craig Brewer, la película toma su título de la icónica canción de Neil Diamond, un éxito de 1972 que marcó a toda una generación.

El filme sigue a Lightning y Thunder, un matrimonio de Milwaukee que ha construido su identidad artística rindiendo tributo a Neil Diamond. Interpretados por Hugh Jackman y Kate Hudson, ambos personajes emprenden un recorrido musical cargado de presentaciones vibrantes, nostalgia y conflictos personales.

Primate

Dirigido y coescrito por Johannes Roberts, este filme parte de una premisa sencilla y perturbadora: lo que ocurre cuando la confianza y la cercanía con un animal salvaje se transforman en una amenaza mortal.

La historia sigue a Lucy, interpretada por Johnny Sequoyah, quien regresa de la universidad para reunirse con su familia y con Ben, el chimpancé que han criado como parte del hogar.

Tras ser mordido por un animal rabioso durante una fiesta en la piscina, Ben se vuelve impredecible y agresivo, obligando a Lucy y a sus amigos a atrincherarse mientras buscan una forma de sobrevivir.