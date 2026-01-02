Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, hallada muerta en San Francisco

Victoria Jones junto a su padre, el actor Tommy Lee Jones, en una imagen de archivo. ( EFE )

Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en la madrugada del Día de Año Nuevo en un hotel de San Francisco, según informó en exclusiva el portal TMZ.

De acuerdo con la publicación, la mujer fue hallada sin vida en el hotel Fairmont San Francisco, uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad. El hallazgo se produjo tras una llamada por una emergencia médica realizada en horas de la madrugada.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco explicó a TMZ que unidades del San Francisco Fire Department respondieron a una llamada a las 2:52 de la madrugada. Al llegar al lugar, los paramédicos evaluaron a la persona y la declararon muerta en la escena.

Investigación en curso

Posteriormente, el caso fue remitido al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Forense para continuar con el proceso de investigación, conforme a los protocolos establecidos.

Un portavoz policial indicó que alrededor de las 3:14 de la madrugada los agentes acudieron al hotel tras recibir un reporte sobre una persona fallecida y confirmaron el deceso junto al personal de emergencia.

El médico forense se presentó en el lugar e inició las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la causa de la muerte no ha sido revelada y las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento.

TMZ señaló que intentó comunicarse con un representante de la familia Jones para obtener declaraciones oficiales, pero no recibió respuesta.

Breve carrera en la actuación

Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Aunque llevó una vida mayormente alejada del foco público, tuvo una breve incursión en la actuación durante su juventud.

Debutó en el cine en 2002 con una participación en Men in Black II, apareció en la serie One Tree Hill en 2003 y formó parte del elenco de la película Las tres entierros de Melquiades Estrada en 2005, dirigida por su padre y en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa de set.

Las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que en los próximos días se ofrezca un informe oficial con mayores detalles sobre el caso.