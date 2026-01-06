Los X-Men irrumpen en el multiverso con el nuevo teaser de "Avengers: Doomsday"

Los X-Men protagonizan en el nuevo teaser tráler de "Avengers: Doomsday". ( FUENTE EXTERNA )

Marvel Studios volvió a sacudir a los fanáticos con el estreno del más reciente teaser de "Avengers: Doomsday", un avance breve pero cargado de significado que confirma algo largamente esperado: los X-Men ya no son una promesa lejana dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), sino una pieza clave del conflicto que se avecina.

Con una atmósfera solemne y reflexiva, el adelanto marca un punto de inflexión en la narrativa rumbo al estreno previsto para diciembre de 2026.

El lanzamiento de este teaser forma parte de una estrategia cuidadosamente calculada por Anthony Russo y Joe Russo, quienes han optado por fragmentar la promoción de la película en una serie de avances semanales proyectados junto a "Avatar: Fuego y Ceniza".

Tras los primeros teasers centrados en Steve Rogers y Thor, el tercero desplaza el foco hacia los mutantes y establece un tono mucho más existencial.

Magneto, Xavier y el peso de la muerte

El elemento más comentado del nuevo avance es la voz en off de Magneto, interpretado nuevamente por Ian McKellen.

Sus palabras, una reflexión directa sobre la muerte y la identidad, funcionan como declaración de intenciones para esta etapa del MCU. No se trata solo de una amenaza física, sino de una confrontación moral y filosófica que atraviesa a héroes y villanos por igual.

En las imágenes, Magneto aparece junto a Profesor X, encarnado por Patrick Stewart, mientras juegan ajedrez entre las ruinas de la Mansión X. La escena evoca directamente la relación histórica entre ambos personajes y simboliza el eterno conflicto de ideas que define a los X-Men.

El teaser se completa con la aparición de Cíclope, interpretado por James Marsden, vistiendo un traje amarillo y azul fiel a los cómics, una imagen que ha generado entusiasmo inmediato entre los seguidores.

Un regreso con peso narrativo

Más allá del impacto nostálgico, el avance deja claro que los X-Men no están aquí como simples invitados.

Su presencia apunta a un rol fundamental dentro del conflicto contra el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., y refuerza la idea de una convergencia total entre Vengadores, Cuatro Fantásticos, Wakanda y mutantes.

"Avengers: Doomsday" se perfila así no solo como una película de eventos, sino como un cruce de ideologías, legados y visiones del mundo que redefinirá el futuro del MCU.

