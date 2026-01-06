Mickey Rourke niega haber aprobado recaudación de fondos a su nombre: "No pediría caridad"

El actor de Hollywood Mickey Rourke se ha visto envuelto en una controversia relacionada con una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe.

La iniciativa, titulada "Support Mickey to Prevent Eviction", había sido lanzada para ayudar al actor a evitar el desahucio de su hogar en Los Ángeles, pero Rourke no dudó en rechazarla públicamente, desmintiendo que hubiera dado su consentimiento para que se llevara a cabo.

En un video difundido en su perfil de Instagram el 5 de enero, Rourke de 73 años, conocido por su trabajo en películas icónicas como El luchador o Diner expresó su enojo y desconcierto al respecto.

En el video, el actor declaró de forma tajante: "Ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, no pediría caridad. Preferiría meterme una pistola y apretar el gatillo", dejando claro su rechazo absoluto a la campaña y sus intenciones de no depender de la generosidad ajena.

El origen de la controversia

La campaña, que tenía como objetivo recaudar 100,000 dólares para cubrir los 59,100 dólares de alquileres atrasados, fue lanzada por Liya-Joelle Jones, quien se presentó en GoFundMe como asistente de Kimberly Hines, representante de Rourke.

Según Jones, la iniciativa contaba con la "plena autorización de Mickey". Sin embargo, el propio actor desmintió esta afirmación, destacando que no había dado permiso para que se realizara la recaudación en su nombre.

Rourke calificó la campaña como "humillante" y "confusa", y solicitó a sus seguidores que no contribuyeran a la colecta, agregando que, aunque había solicitado un préstamo a un amigo cercano en el pasado debido a una situación financiera difícil, nunca recurriría a la caridad.

"Jamás pediría dinero a extraños, seguidores o a nadie. No es mi estilo", aseguró.

La vivienda de Rourke en cuestión es un bungalow de tres dormitorios y dos baños, ubicado en Los Ángeles, una propiedad construida en 1926. El contrato de alquiler, firmado en marzo de 2025, inicialmente tenía una renta mensual de 5,200 dólares, pero con el tiempo aumentó a 7,000 dólares.

A pesar de las dificultades económicas que atraviesa, Rourke afirmó que no permitiría que su situación fuera utilizada para obtener fondos de la manera en que la campaña había propuesto.

El propietario de la vivienda, Eric Goldie, ha reclamado no solo los 59,100 dólares de alquiler atrasado, sino también honorarios legales y la rescisión del contrato de arrendamiento.

Rourke, por su parte, ha manifestado que planea consultar con su abogado para tomar las acciones necesarias.

En su video, el actor también abordó las dificultades personales que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluyendo su retiro temporal del cine en los años 90 para dedicarse al boxeo profesional, lo que le dejó secuelas físicas y múltiples cirugías reconstructivas.

Reconoció que había manejado "muy mal" su carrera y que su comportamiento en el pasado no fue el más adecuado.

"Tuve que hacer más de 20 años de terapia para superar el daño que sufrí hace años", confesó.

No obstante, el actor subrayó que ya no es la misma persona de antes, y que ha trabajado arduamente para superar sus dificultades, tanto profesionales como personales.

A pesar de sus problemas económicos, Mickey Rourke agradeció el interés y apoyo de quienes se han preocupado por su bienestar, pero insistió en que no recurriría a la caridad pública bajo ninguna circunstancia.

Respuesta de los fans

La campaña de GoFundMe, que ya ha recaudado más de 95,000 dólares al cierre del lunes 5 de enero, fue vista por muchos como un intento genuino de apoyar a una figura venerada en Hollywood.

Según Jones, la respuesta fue "increíblemente conmovedora", ya que miles de personas mostraron su apoyo y deseo de ayudar a Rourke a superar este difícil momento.

Sin embargo, para el propio actor, la situación ha sido fuente de vergüenza. En su mensaje, señaló que no entendía por qué alguien tomaría esa iniciativa en su nombre, calificando a quien haya estado detrás de la campaña como alguien que "debería estar tomando una buena decisión, pero no la está tomando".

