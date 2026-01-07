Helen Mirren y Sarah Jessica Parker reciben los Globos de Oro de Honor a su carrera

Los Globos de Oro calientan motores en Los Ángeles de cara a su gran cita el domingo 11 de enero.

Como antesala a la esperada ceremonia, la noche del martes se celebró la tradicional gala previa en la que se entregan los premios honoríficos, una velada más íntima pero cargada de simbolismo, donde la industria rinde homenaje a trayectorias que han marcado época.

Este año, el protagonismo fue para dos mujeres icónicas del cine y la televisión: Helen Mirren y Sarah Jessica Parker.

La actriz británica recibió el prestigioso premio Cecil B. de Mille, que reconoce una carrera audiovisual excepcional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/helen-mirren-oro-bd94803c.jpg

Mirren, acompañada por su marido, deslumbró con un vestido rosa palo hecho a medida por Stella McCartney, una elección sobria y elegante que reflejaba a la perfección su estilo clásico y seguro.

El galardón celebra décadas de interpretaciones memorables, tanto en cine como en televisión, que han consolidado a Mirren como una de las grandes damas de la interpretación contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/sarah-jessica-parker-oro-cf83664d.jpg

Por su parte, Sarah Jessica Parker fue homenajeada con el premio Carol Burnett, destinado a reconocer contribuciones sobresalientes al mundo de la televisión dentro y fuera de la pantalla y el impacto duradero de una carrera.

La actriz acudió a la gala con un vestido de la firma australiana Paolo Sebastian y estuvo arropada por su marido, su hijo y varios de sus compañeros de reparto de Sexo en Nueva York, la serie que la convirtió en un icono cultural global.

El premio Carol Burnett, creado en 2019, tiene un fuerte componente histórico y simbólico. La primera en recibirlo fue la propia Carol Burnett, figura clave de la Edad de Oro de Hollywood, y desde entonces ha recaído en nombres tan influyentes como Ellen DeGeneres, Norman Lear, Ryan Murphy y Ted Danson.

La elección de Parker refuerza su lugar como una de las personalidades más influyentes de la televisión moderna, capaz de redefinir el papel femenino en la ficción y en la cultura popular.

Asistentes

La gala contó con la presencia de destacados presentadores e invitados, entre ellos Kristin Davis (inseparable compañera de Parker en su serie más emblemática), así como Colman Domingo y Vin Diesel.

La propia Carol Burnett también estuvo presente, cerrando el círculo de una noche dedicada al reconocimiento, la memoria y la celebración del talento.

