Ben Affleck y Matt Damon reflexionan sobre más de 40 años de amistad y trabajo conjunto

Ben Affleck y Matt Damon compartieron una conversación íntima en la que reflexionaron sobre su amistad de más de cuatro décadas y su trayectoria como colaboradores en la industria del cine, desde Good Will Hunting hasta la actualidad.

Durante la charla, ambos actores coincidieron en que su vínculo es hoy más fuerte y auténtico que en sus inicios, y atribuyeron la duración de su amistad a una pasión compartida por el cine desde una edad temprana.

Recordaron que crecieron a pocas cuadras de distancia y que, pese a venir de un entorno donde dedicarse al cine no parecía una opción real, encontraron en esa obsesión común un punto de unión.

Affleck y Damon destacaron que su relación nunca estuvo marcada por la rivalidad, a pesar de competir por los mismos papeles en sus comienzos.

Señalaron que el rechazo constante de los primeros años los llevó a apoyarse mutuamente, con la convicción de que, si uno no conseguía un papel, preferían que lo obtuviera el otro antes que un tercero.

Ambos también recordaron momentos clave de su proceso creativo, como las madrugadas escribiendo ideas durante la etapa de Good Will Hunting, y coincidieron en que la mayor satisfacción no está en el reconocimiento externo, sino en disfrutar el proceso creativo.

Actualmente, los actores continúan trabajando juntos y aseguran que la pasión por hacer cine sigue siendo la misma que al inicio de sus carreras.

"Todavía me levanto de la cama con ganas de hacer películas", afirmó Damon, mientras Affleck subrayó que hacer cine con personas a las que aprecia es lo que mantiene viva esa motivación.

La conversación acompaña el estreno de su nueva película The Rip, disponible en Netflix.

A continuación, la conversación entre los actores

–¿Cómo era nuestra amistad en la época de Good Will Hunting comparada con ahora?

Mucho más fuerte. Más sólida, real, auténtica.

–¿Cuál es la clave para que una amistad dure más de 40 años?

Desde muy jóvenes, ambos estábamos obsesionados con lo mismo, y eso nos unió. Viéndolo en retrospectiva, es curioso, porque venimos de una ciudad donde eso no era algo común. Ni siquiera parecía una opción. Éramos chicos raros, bastante nerds y fuera de lugar.

Compartir un interés, encontrar algo que te guste hacer y hacerlo con tus amigos, es algo muy valioso, porque pasas gran parte de tu vida trabajando. Incluso llegamos a compartir una cuenta bancaria. No había mucho dinero.

–Si alguno se hubiera escapado con él, habría sido una investigación por fraude... ¿quién se llevó los 11 dólares?

En la película somos rivales, pero en la vida real tuvimos suerte de no construir una amistad basada en la rivalidad. Hay relaciones que se mueven mucho por la competencia o el querer estar por encima del otro. Eso puede impulsar a algunos, pero también es corrosivo. Esto no es un juego de suma cero.

Al principio fue muy duro. Había rechazo constante y humillación, y eso hizo que nos apoyáramos mucho. Los dos queríamos conseguir los papeles, claro, pero si yo no lo lograba, quería que lo consiguieras tú, no otra persona. Nunca hubo dudas sobre eso.

Crecimos a dos cuadras de distancia, con los mismos intereses y personalidades similares. Tener un amigo con quien compartir eso hacía todo más llevadero.

–¿Sabes cuando te estoy mintiendo?

Uno cree que sí, pero ¿cómo saberlo? Si me has estado mintiendo todo este tiempo, no tendría forma de saberlo.

–¿Qué otra carrera podríamos haber tenido fuera del entretenimiento?

No lo sé. Somos un poco de un solo truco. Fuimos criados por maestros, así que quizás la enseñanza. Pero nunca recuerdo que consideráramos seriamente otra opción. No por arrogancia, sino porque sentíamos que esto era lo que íbamos a hacer.

Pensábamos que si podíamos pagar las cuentas, era suficiente. Y el negocio nos daba señales de que íbamos por el camino correcto, aunque estuviéramos sin dinero. Mientras uno de los dos trabajara, estábamos bien.

–¿Cuándo te sientes más creativo?

Cuando tienes la idea correcta, con la gente correcta y en el ambiente adecuado, y todo empieza a fluir. Cuando una idea es buena, te despiertas en la noche pensando en ella.

Durante Good Will Hunting, recuerdo despertarme a las tres de la mañana con una idea, escribirla en el baño y pensar: "Esto está pasando. Esto es lo que siempre quise".

Aprendí que lo importante es disfrutar el proceso, no depender de resultados externos que no puedes controlar. Steven Soderbergh me dijo una vez que no hay mejor sensación que tener una buena idea. Y es verdad, es algo emocionante.

Curiosidades

–¿Entrenaron juntos para The Rip?

No. Cero. "No es cuerpo de papá, es figura paterna", me dijeron una vez. Me gustó.

–¿A la persona más famosa que golpeaste en una película?

A Leonardo DiCaprio en The Departed.

–¿La acrobacia más loca?

Yo soy lo opuesto a Tom Cruise. Prefiero que otro la haga.

–¿Qué sigue emocionándote del cine hoy, igual que al principio?

Todo. Sigo amándolo. Sé más ahora, pero el corazón de lo que hacemos sigue siendo el mismo. Hacer películas juntos después de tantos años es una alegría que quiero seguir manteniendo. Me sigue sacando de la cama. Amo el cine y amo hacerlo con gente que quiero.