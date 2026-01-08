Caribbean Cinemas celebra 50 años de su llegada a la República Dominicana

La gran familia de Caribbean Cinemas celebra 50 años en RD con innovación tecnológica, expansión regional y experiencias cinematográficas para toda la familia. ( FUENTE EXTERNA )

Caribbean Cinemas inicia el 2026 celebrando sus 50 años de presencia en la República Dominicana, un aniversario que se extenderá durante todo el año con premios, actividades especiales y experiencias pensadas para los amantes del séptimo arte.

La historia de la empresa en el país comenzó con Cinema Centro, ubicado en el Malecón de Santo Domingo.

Fundada en 1969 en Puerto Rico por Víctor Carrady (QEPD), Caribbean Cinemas llegó a República Dominicana el 6 de noviembre de 1976, dando inicio a un crecimiento sostenido que hoy la posiciona como una de las cadenas de cine más importantes de la región.

Crecimiento, innovación y experiencia cinematográfica

Actualmente, la empresa es presidida por Robert Carrady y Gregory Quinn Carrady, presidente y Managing Partner, respectivamente. A lo largo de los años, la cadena expandió sus operaciones a diversos territorios del Caribe, Centro y Suramérica, alcanzando más de 600 pantallas en 17 países.

Además de su expansión geográfica, Caribbean Cinemas ha mantenido una firme apuesta por la innovación, incorporando salas tipo estadio, proyección digital y láser, sonido Dolby Atmos y formatos premium como VIP, 4DX, CXC y Cine Kid.

A esto se suman experiencias complementarias como bares dentro de los complejos y la exhibición de contenido alternativo, que incluye ópera, ballet, conciertos y eventos deportivos.

"El otro gran componente de esta celebración es nuestra fiel y exigente clientela, que ha convertido a Caribbean Cinemas en su principal destino de entretenimiento durante cinco décadas", expresó Robert Carrady.

La empresa también reconoce el respaldo continuo de sus socios comerciales, cuyas marcas han acompañado su trayectoria a lo largo de los años.

Durante 2026, Caribbean Cinemas celebrará su aniversario con eventos especiales, sorteos, promociones para clientes y empleados, así como actividades dirigidas a comunidades vulnerables, reafirmando su compromiso social.

Todas las novedades se comunicarán a través de sus redes sociales y su página web oficial: www.caribbeancinemasrd.com.