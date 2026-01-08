El live-action de "Enredados" ya tiene a sus protagonistas

Live-action de Enredados: el actor Milo Manheim interpretará a Flynn Rider y la australiana Teagan Croft dará vida a Rapunzel. ( FUENTE EXTERNA )

Walt Disney Pictures ha confirmado a los protagonistas de Enredados, la adaptación en acción real de su película animada de 2010.

La actriz australiana Teagan Croft interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim dará vida a Flynn Rider.

Croft es conocida principalmente por su papel de Raven en la serie Titans, emitida entre 2018 y 2023, y por protagonizar True Spirit (2023), producción australiana estrenada en Netflix.

Manheim, hijo de la actriz Camryn Manheim, es una de las figuras más reconocibles de Disney Channel gracias a la franquicia musical Zombies, compuesta por cuatro películas. También ha participado en la serie School Spirits de Paramount+ y en una reciente producción de La pequeña tienda de los horrores.

La película será dirigida por Michael Gracey, responsable de The Greatest Showman y Better Man, y mantendrá un fuerte componente musical, al igual que la versión original.

La producción corre a cargo de Kristin Burr, quien ha trabajado previamente en Cruella y Freakier Friday. El guion ha sido escrito por Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge, Thor: Love and Thunder), y Lucy Kitada participa como productora ejecutiva.

El proceso de selección incluyó una búsqueda internacional en Estados Unidos y Reino Unido, con pruebas de pantalla realizadas en Londres en diciembre. Disney, según fuentes del estudio, abordó el casting de forma deliberada y sin prisas.

Versión animada

Los papeles de Rapunzel y Flynn Rider fueron interpretados originalmente por Mandy Moore y Zachary Levi en la película animada, que recaudó 591 millones de dólares en taquilla mundial y dio lugar a una exitosa serie para Disney Channel.

Considerada parte del segundo renacimiento de Disney Animation, Enredados es hoy uno de los títulos más populares del estudio.

El proyecto supone una oportunidad relevante para ambos actores, ya que una producción live action de Disney puede alcanzar cifras de taquilla cercanas a los mil millones de dólares, como ocurrió recientemente con Lilo y Stitch.

El próximo papel clave pendiente de anunciar es el de la villana Madre Gothel, que en una etapa inicial se consideró para Scarlett Johansson.

Te puede interesar Disney pone en pausa el rodaje de "Enredados" por el fracaso en taquilla de "Blancanieves"