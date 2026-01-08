La reacción de Michael B. Jordan tras perder ante Timothée Chalamet en los Critics Choice Awards

Michael B. Jordan en los Critics Choice Awards 2026, donde protagonizó un momento que se volvió viral en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

La reacción del actor Michael B. Jordan al no ganar el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia, luego de que un video captara su expresión durante el anuncio del ganador.

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner after winning Best Actor at the #CriticsChoiceAwards:



"Thank you to my partner of three years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you." pic.twitter.com/jw38LVNOkl — Variety (@Variety) January 5, 2026

El galardón fue otorgado a Timothée Chalamet por su actuación en Marty Supreme. Jordan competía por su doble interpretación de gemelos en la película Sinners, en una categoría que también incluía a Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke y Wagner Moura.

Durante la transmisión oficial, la cámara enfocó a Jordan mientras Chalamet ofrecía su discurso de agradecimiento. En las imágenes se observa al actor con una expresión seria, en contraste con la emoción del ganador, lo que llamó de inmediato la atención del público.

El momento cobró mayor relevancia cuando Chalamet agradeció a su pareja, Kylie Jenner, y la realización volvió a mostrar el rostro de Jordan. El fragmento del video comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios comentaron y compararon las expresiones de ambos actores.

En la plataforma X , numerosos mensajes destacaron el contraste emocional, mientras otros expresaron apoyo a Jordan y reaccionaron con comentarios humorísticos . Varias publicaciones alcanzaron miles de interacciones en cuestión de minutos.

