"Rental Family" encabeza una cartelera marcada por la emoción y la aventura

Brendan Fraser protagoniza "Rental Family", uno de los estrenos de la semana. ( KNOCKONWOOD/DOMO ARIGATO PRODUCTIONS/SIGHT UNSEEN PICTURES )

La cartelera de la semana está liderada por "Rental Family", una comedia dramática ambientada en el Tokio contemporáneo que explora la soledad, la actuación y los vínculos afectivos desde una mirada cálida y reflexiva. Protagonizada por Brendan Fraser, la película invita a pensar en las conexiones humanas que nacen en los lugares más inesperados.

Junto a ella llega "Grand Prix of Europe", una animación de aventuras y comedia pensada para toda la familia. Con una historia de superación, velocidad y trabajo en equipo, la cinta ofrece un contraste perfecto al tono íntimo de "Rental Family", completando una semana de cine variada y atractiva para públicos de todas las edades.

Rental Family

Iniciamos el año con esta comedia dramática sensible y humanista que explora la soledad contemporánea y las formas inesperadas que puede tomar la conexión humana.

Dirigida por Hikari y ambientada en el Tokio actual, la película parte de una premisa tan peculiar como profundamente real: la existencia de agencias japonesas que ofrecen "familias de alquiler" para suplir ausencias emocionales.

La historia sigue a Phillip Vanderploeg, interpretado por Brendan Fraser, un actor estadounidense que vive en Japón y atraviesa una etapa de vacío personal y profesional.

Su vida cambia cuando comienza a trabajar para una de estas agencias, interpretando distintos roles, como padre, esposo y amigo, en la vida de personas que necesitan llenar un espacio afectivo.

Lo que inicia como un simple trabajo actoral pronto se transforma en algo más complejo y sincero. Aun así, a medida que Phillip se involucra en la vida de los clientes de la agencia, liderada por el enigmático Shinji (Takehiro Hira), las fronteras entre la actuación y la realidad empiezan a desdibujarse.

Grand Prix of Europe

Se trata de una animada comedia de aventuras que combina velocidad, humor y un mensaje inspirador para toda la familia. Concebida para celebrar el 50 aniversario del emblemático parque temático alemán Europa-Park, la película transforma ese espíritu festivo en una historia llena de color, emoción y sueños sobre ruedas.

La protagonista es Edda, una joven ratoncita que vive en una feria dirigida por su padre y que sueña con convertirse en piloto de carreras. Su mundo da un giro inesperado cuando el parque, que atraviesa dificultades económicas, se convierte en la sede del Gran Premio de Europa.

Este evento no solo representa una oportunidad para salvar el negocio familiar, sino también la posibilidad de que Edda se acerque a su gran ídolo, el legendario piloto Ed, y demuestre su valentía al volante. A lo largo de la historia, Edda se enfrentará a retos que van más allá de la pista. A

l tener que lidiar con entrenamientos, rivales y un complot para sabotear la carrera, la joven heroína aprende el valor del trabajo en equipo, la perseverancia y la confianza en uno mismo.