Se revela la verdadera causa de muerte del actor James Ransone

El actor estadounidense James Ransone, conocido por su papel de Ziggy Sobotka en The Wire y Eddie Kaspbrak adulto en It: capítulo dos, falleció el 19 de diciembre a los 46 años. ( FOTO DE ARCHIVO )

La causa de la muerte del actor estadounidense James Ransone, de 46 años, fue confirmada oficialmente como suicidio por ahorcamiento, según el certificado de defunción fechado el 29 de diciembre, al que accedió la revista People. Ransone falleció el 19 de diciembre en Los Ángeles.

El documento oficial ratifica la evaluación inicial de la oficina del Los Angeles County Medical Examiner, que desde el primer momento había considerado su fallecimiento como suicidio. La confirmación pone fin a las especulaciones que circulaban tras su muerte.

Dos días después del fallecimiento, su esposa, Jamie MacPhee, compartió un mensaje de despedida en redes sociales, recordando el vínculo que compartían y expresando gratitud por su familia. En semanas posteriores continuó compartiendo imágenes y reflexiones sobre la ausencia de Ransone y la manera en que sus hijos lo recuerdan.

Carrera y trayectoria

Nacido el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Estados Unidos, Ransone inició su carrera en la actuación a principios de los años 2000. Alcanzó reconocimiento con la serie The Wire, donde interpretó a Ziggy Sobotka, y años después participó en It: capítulo dos como Eddie Kaspbrak adulto.

También formó parte de proyectos como Generation Kill, The Black Phone, Poker Face, Law & Order, Hawaii Five-0 y la película independiente Tangerine.

Tras la noticia de su fallecimiento, colegas como Sean Baker, Channing Tatum y Natasha Lyonne expresaron su pesar y destacaron tanto su talento como su calidad humana. Se informó además que el actor enfrentaba un cuadro de depresión desde hace varios años.

Apoyo a personas en crisis Ante situaciones de riesgo o conducta suicida, las autoridades y fundaciones recomiendan buscar ayuda inmediata. En República Dominicana, algunas de las líneas de apoyo son: Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, disponible las 24 horas. Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud: 809-544-4223 (horario laboral). Línea de psicología y psiquiatría: *462. Unidades de intervención en crisis en hospitales como Moscoso Puello, Salvador B. Gautier, Darío Contreras, Marcelino Vélez y la maternidad de Los Mina, así como centros provinciales en Santiago, Barahona y San Juan de la Maguana. Fundaciones especializadas: Fundación Alam Cabrera (WhatsApp 809-740-5339) y Centro Calma Alma (829-243-3203).