Los Globos de Oro arrancan con "Una batalla tras otra" como favorita

Los Globos de Oro arrancaron este domingo en Hollywood con "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, como gran favorita.

La presentadora Nikki Glaser inauguró la velada con bromas sobre una amplia variedad de temas, entre ellos la publicación de archivos del gobierno de Estados Unidos con tachaduras sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"El Globo de Oro a mejor montaje es para el Departamento de Justicia", dijo.

La ceremonia de los Globos es un momento clave en la temporada de premios de Hollywood, que culmina en marzo con los Óscar, y cada año atrae a una glamorosa multitud de celebridades a un salón de Beverly Hills.

"Una batalla tras otra", nominada en nueve categorías, es la principal candidata para llevarse los galardones a la mejor comedia y al mejor director.

La película cuenta la historia de un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), en un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos.

En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas han elogiado la película por captar el espíritu de esta época.

DiCaprio competirá por el premio al mejor actor con Timothée Chalamet, impecable como un ambicioso jugador de pimpón en "Marty Supreme".

Una victoria del veterano de Hollywood podría "frenar el impulso de Timothée Chalamet", quien acaba de ganar un Critics Choice Award y parece favorito para el Óscar, observa Hammond.

"Pecadores" contra "Hamnet"

Teyana Taylor ganó el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de una pasionaria de libido desbordante en "Una batalla tras otra".

Los Globos de Oro separan las comedias de las películas dramáticas, lo que impide que "Una batalla tras otra" enfrente a "Pecadores", su principal competidora para el Óscar a la mejor cinta.

Esta ficción, que narra la profunda herida de los afroamericanos en el sur segregacionista de los años 30, mezclando el horror inspirado en vampiros con los ritmos del blues, se disputará el galardón a la mejor película dramática con "Hamnet".

La tragedia, adaptada de una novela de la escritora irlandesa Maggie O'Farrell, explora de manera ficticia el luto de Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo.

Jessie Buckley, quien interpreta a la esposa del dramaturgo inglés, es favorita para llevarse el premio a la mejor actriz.

Con ocho nominaciones, la película noruega "Valor sentimental", en la que Joachim Trier retrata la dolorosa relación de un padre cineasta con sus dos hijas, también podría dar la sorpresa en esa categoría.

Una victoria de "Pecadores" indicaría "un verdadero cambio" en los Globos de Oro, explica Hammond, quien recuerda que el antiguo jurado "nunca se sintió muy atraído por las historias sobre afroamericanos".

"Be good"

Kim Eun-jae, más conocida como EJAE, nominada a mejor canción original por el éxito animado "Las guerreras k-pop", estuvo entre las primeras en llegar a la alfombra roja.

También lo hizo Mark Ruffalo, nominado por la serie criminal "Task", quien lucía un pin con el mensaje "Be Good" (Sé bueno).

El distintivo forma parte de un homenaje a Renee Good, la estadounidense cuya muerte por disparos de un agente de la policía migratoria ha reavivado las protestas contra la ofensiva del presidente Donald Trump contra los migrantes.

¿Recompensa para "Fue tan solo un accidente"?

Los Globos de Oro han atravesado una crisis en los últimos años, tras un gran escándalo revelado en 2021 sobre incumplimientos éticos, racismo y corrupción entre sus miembros.

La organización se ha reformado, incorporando a más de 200 votantes procedentes de todo el mundo.

Una de las películas internacionales que podrían verse favorecida por este nuevo jurado es el thriller brasileño "El agente secreto", cuyo protagonista, Wagner Moura, es uno de los favoritos para llevarse el premio a mejor actor de drama.

El sueco Stellan Skarsgård se llevó el galardón a mejor actor de reparto por "Valor Sentimental".

Ambas películas también competirán por el galardón a mejor película de habla no inglesa con "Fue solo un accidente", del disidente iraní Jafar Panahi, recientemente condenado a un año de prisión por la República Islámica tras su Palma de Oro en Cannes.

Los Globos de Oro premian asimismo lo mejor de la televisión, con la antología de comedia negra de HBO "The White Lotus", el thriller de ciencia ficción ambientado en una oficina "Severance" y "Adolescencia", la impactante miniserie sobre el asesinato de una joven, encabezando las nominaciones.