Punta Cana se convierte en escenario de uno de los capítulos de la nueva temporada de "Machos Alfa"

La nueva temporada de "Machos Alfa" se mantiene divertida, traumática y moderna. ( NETFLIX )

Los encantos de República Dominicana siguen resaltando en el mapa del entretenimiento internacional, esta vez gracias a Netflix. En esta ocasión, es uno de los escenarios principales de la cuarta temporada de la exitosa serie española Machos Alfa, que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming.

¡Punta Cana! Es la localidad protagónica del capítulo 6, el cual fue grabado casi en su totalidad en esta localidad turística del Este.

El rodaje se llevó a cabo en mayo de 2025, durante un periodo de dos semanas, y contó con la presencia del elenco principal, el equipo de dirección y un amplio staff técnico.

Todos ellos trabajaron en diversas locaciones que destacan no solo por su belleza natural, sino también por la capacidad logística y profesional que ofrece la República Dominicana para proyectos de gran escala.

Estas imágenes no solo enriquecen la narrativa, sino que también proyectan al país como un lugar diverso, hospitalario y perfectamente preparado para acoger producciones internacionales, que son cualidades que nos identifican a nivel mundial. (NETFLIX)

La serie aprovecha al máximo los paisajes dominicanos, mostrando playas paradisíacas, áreas recreativas y zonas turísticas icónicas. Estas imágenes no solo enriquecen la narrativa, sino que también proyectan al país como un lugar diverso, hospitalario y perfectamente preparado para acoger producciones internacionales, que son cualidades que nos identifican a nivel mundial.

Un reparto de primer nivel

El nuevo filme no te deja perder el hilo. La trama arranca donde lo dejó la anterior, tras divorcios y paternidades, los protagonistas se mudan a juntos a un apartamento alquilado para enfrentar sus crisis de cuarentones juntos.

Como era de esperarse se inician los roces inevitables de quienes en la adultez debe de convivir bajo el mismo espacio.

Este cuadro se intensifica cuando vienen de vacaciones a República Dominicana, las cuales prometen y cumplen.

El encanto del filme es mayor gracias a elenco que da vida a una trama cargada de humor inteligente, situaciones cotidianas y momentos memorables encabezado por reconocidas figuras del cine y la televisión española como:

Gorka Otxoa

Fele Martínez

Fernando Gil

Raúl Tejón

Raquel Guerrero

María Hervás

Kira Miró

Machos Alfa se ha convertido en un auténtico fenómeno global, logrando posicionarse en el Top 10 de Netflix en más de 15 países. Este éxito refuerza la visibilidad internacional de la República Dominicana y su creciente papel como hub audiovisual del Caribe, atrayendo inversiones, talento y nuevas oportunidades para la industria local.